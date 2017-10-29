بقيادة السليماني : مقاومة شبوه تحرر طقم يحمل جرحى للحزام الامني من قبضة القاعدة في المحفد

تمكن القيادي في الممقاومة الجنوبية احمد محسن السليماني صباح اليوم الاحد من تحرير طقم عسكري تابع للحزام، الامني في محافظة ابين

وقد تدخل القيادي في المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة السليماني وعدد من مرافقيه بالقوة المسلحة وأستخدان النيران لتحرير طقم تابع للحزام الامني تابع لقوات ابو اليمامة والتي يخوض معركة لتحرير مديرية المحفد من عناصر القاعدة

وذكر احد مرافقي السليماني ان طقم المقاومة التابع لسليماني قام بالتدخل، عندما نصبت عناصر القاعدة كمين في منطقة ضيقة وقام بتحرير اثنين جنود جرحئ وطقم تابع للحزام.

واضاف مرافق السليماني ان قوات مقاومة شبوة دخلت باشتباك مع عناصر التنظيم من جهه شبوة وقامت بتحرير الجنديين وطقم عسكري..

وقال مرافق السليماني ان الجنديين والطقم تم تسليمهم الى نقطة الرمضة التابعة لقوات النخبة الشبوانية في مديرية حبان بمحافظة شبوة لتلقي العلاج اللازم ....

*- مطيع الردفاني

اتبعنا على فيسبوك