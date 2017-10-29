بالعناق والأحضان ... ‘‘سعاد‘‘ تستقبل قيادة المجلس الإنتقالي

استقبلت جماهير غفيرة من أبناء "مدينة سعاد" "الشحر" (مدينة آلـ عاد) بساحل حضرموت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء/ عيدروس الزبيدي اليوم الأحد.

و في إطار جولته في مدينة الشحر قام اللواء الزبيدي بزيارة متحف الشاعر الراحل حسين المحضار ، حيث عبّر في هذه الزيارة عن اهتمام المجلس الانتقالي وقيادته بتراث وثقافة الجنوب وحرصهم على المحافظة عليه .

وبعد زيارته القصيرة للشحر توجه الزبيدي لزيارة المكلا وذلك بعد عودته من محافظة المهرة وتدشين القيادة المحلية للمحافظة وافتتاح مقر المجلس الانتقالي في العاصمة الغيضة يوم أمس.

*- مريم محمد

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