إلتحام نخبة شبوه مع الحزام الأمني القادم لتحرير المحفد من عناصر القاعدة (صور)
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شبوه برس - خاص - أبين المحفد
الأحد 29 أكتوبر 2017 04:45 مساءً
التحمت قوات النخبة الشبوانية ظهر اليوم مع قوات الحزام الأمني والدعم والاسناد في مديرية المحفد بمحافظة ابين .
وبحسب مصادر محلية في مديرية المحفد ان قائد النخبة الشبوانية محمد سالم البوحر التقى قبل قليل مع قائد اللواء دعم واسناد منير اليافعي ابو اليمامة و قائد الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد .
وياتي ذلك بعد تمكن قوات الحزام الامني والدعم والاسناد من الدخول الى مديرية المحفد وتطهيرها من عناصر القاعدة .
يذكر ان جندي قتل واصيب 5 اخرين بتفجير سيارة مفخخة للقوة التي انتشرت في المحفد صباح اليوم .
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