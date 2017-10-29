إلتحام نخبة شبوه مع الحزام الأمني القادم لتحرير المحفد من عناصر القاعدة (صور)

التحمت قوات النخبة الشبوانية ظهر اليوم مع قوات الحزام الأمني والدعم والاسناد في مديرية المحفد بمحافظة ابين .

وبحسب مصادر محلية في مديرية المحفد ان قائد النخبة الشبوانية محمد سالم البوحر التقى قبل قليل مع قائد اللواء دعم واسناد منير اليافعي ابو اليمامة و قائد الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد .

وياتي ذلك بعد تمكن قوات الحزام الامني والدعم والاسناد من الدخول الى مديرية المحفد وتطهيرها من عناصر القاعدة .

يذكر ان جندي قتل واصيب 5 اخرين بتفجير سيارة مفخخة للقوة التي انتشرت في المحفد صباح اليوم .

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