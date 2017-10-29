ناشط حقوقي : أبين الشقيقة التي تتوسط الـ 6 الحسان

عقب ناشط حقوقي وكاتب صحفي من محافظة أبين على ما ظهرت في الآونة الأخيرة من أصوات تدعى الدفاع والحرص عن أبين وأهالي أبين ، ولا تخلوا منشورات الاوصياء الجدد من عبارات التهكم واتهام بقية محافظات الجنوب بأنهم يعملون ضد أبين .

وقال الناشط "فيصل السعيدي" في منشور رصده موقع "شبوه برس" :مع أن هولا النفر لايعملون شي لابين واتحدى أي شخص منهم يثبت لنا ماذا قدم لابين غير الكلام الذي يسيء للجميع ويجعلنا في عزله دائمه .

نقول لهم بالفم المليان محافظة أبين لن تكون إلا الشقيقه التي تتوسط الست الحسان وموقفهاالجنوبي ثابت ومبدئي وغير قابل للبيع والشراء في سوق العماله والارتزاق ، وما انتم إلا مجموعه تبحثون عن مصالحكم الخاصه ، على حساب الآخرين .

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