عرس أبين سيذهل الشرعية الهشة

اعلان الجمعية الوطنية في ابين سيكون عرساً وطنياً جنوبياً بامتياز و سوف يذهل الشرعية اليمنية الهشة و سيذهل المرتجفين واصحاب مشروع اليمن الواحد وسيكون رداً قوياً لجماعة الاقلمة اليمنية .

ابين رأس الحربة لاسقاط مشروع اليمن الواحد والتاريخ يشهد لها فعودوا للماضي وفتشوا في تاريخها وستعرفون ان ابين دائماً وابداً تحسم الصراع لصالح القضايا الوطنية وستكون في مقدمة ثوار الجنوب رافضه لمشروع الاقاليم ولن تسمح للذين يلعبون على اوتار قذره ووسخه ومصيرهم السقوط.

ابين الشموخ ..... ابين صانعة الثورات بالماضي و بالحاضر و بالمستقبل ومن المستحيل ان تكون مع مشروع اليمن الواحد ومن حاول خداع الناس ستكشف الايام قبح زيفه .

ابين لايمكن لها الا ان تكون مع الاجماع الجنوبي تحت شرعية المجلس الانتقالي الجنوبي ومن لدية شكوك يجرب ويختبر قدراته وامكانياته وشعبيته في ابين التحدي و يدعو ابناء ابين للخروج لتأييد مشروع الرئيس هادي ومشروع الاقلمة وسوف يرى حجمه في ابين فاللعب بالنار سوف تحرقه مع شعاراته الهايفة .....

فابين صانعة الثورات الجنوبية والتاريخ يشهد لها ولا يمكن لها الا ان تكون جنوبية خالصه وكمان في مقدمة الصفوف.

احمد الحبيشي كان لسنوات طويله ذراع عفاش وتحول في ليله وضحاها الى ذراع عبدالملك الحوثي فابين ليست مع كذبة الشرعية اليمنية وهناك فريق يمني تابع لليمننة شبيهه باحمد الحبيشي يلعب على المتناقضات القديمة واستغفل من احتفلوا بساحة العروض ودخل اواسطهم ليخلخل مكوناتهم الوطنية الجنوبية من داخلها بحجج واهيه وجعل من ابين جسر مروره لليمننة ومشروع الاقلمة تحت كذبة هايفة فلابد لها ان تنكشف طال الزمن او قصر فابين ستقول كلمة الفصل الاخير في مرحلة الحسم الاخير .

علي الزامكي

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