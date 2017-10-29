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عاجل : قوات كبيرة من الحزام والتدخل السريع تصل الى مديرية المحفد بأبين

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شبوه برس - خاص - أبين المحفد
الأحد 29 أكتوبر 2017 01:45 مساءً

 

وصلت قبل ظهر اليوم الأحد قوات كبيرة من التدخل السريع والحزام الأمني الى مديرية المحفد بقيادة عبداللطيف السيد وابو اليمامة اليافعي .

 

وأكدت مصادر محلية لـ شبوه برس -  بأن هذه القوات قد تمكنت من دخول قبل الظهر الى مديرية المحفد عقب تأمين الخط الممتد من مودية الى لحمر .وأمنت القوات التي دخلت خط ضيقه ومداخل المدينة .

ويجري حاليا تعقب العناصر الخارجة عن النظام والقانون . وتعد المحفد آخر المديريات في أبين التي لم تدخلها قوات الأمن .

 

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