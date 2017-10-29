عاجل : قوات كبيرة من الحزام والتدخل السريع تصل الى مديرية المحفد بأبين

وصلت قبل ظهر اليوم الأحد قوات كبيرة من التدخل السريع والحزام الأمني الى مديرية المحفد بقيادة عبداللطيف السيد وابو اليمامة اليافعي .

وأكدت مصادر محلية لـ شبوه برس - بأن هذه القوات قد تمكنت من دخول قبل الظهر الى مديرية المحفد عقب تأمين الخط الممتد من مودية الى لحمر .وأمنت القوات التي دخلت خط ضيقه ومداخل المدينة .

ويجري حاليا تعقب العناصر الخارجة عن النظام والقانون . وتعد المحفد آخر المديريات في أبين التي لم تدخلها قوات الأمن .

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