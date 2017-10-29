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قائد الحزام الأمني ينفي توزيع معسكر 20 كأراضي ويحذر من أي تصرف بالمعسكر

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 29 أكتوبر 2017 01:25 مساءً

 

نفى قائد الحزام الامني بعدن وضاح عمر عبدالعزيز وجود أي أوامر من الحزام الامني بتوزيع معسكر 20 بكريتر، محذرا من أي تصرف بمساحة المعسكر.

وأكد قائد الحزام بعدن، ان معسكر 20 يتبع الدولة ولن يسمح لأحد بالتصرف به من قبل أي جهة امنية او غيرها، مشيرا ان ما صدر عن احد الاشخاص بكريتر لا يعبر عن الحزام الامني وهو تصرف غير مقبول ومرفوض من قبل قيادة الحزام الامني.

واشار ان المعسكر يخضع للمؤسسة العسكرية بعدن، والجهة الوحيدة  المختصة بالتصرف به، هي قيادة الدولة، والجهات ذات الصلة ممثلة بهيئة أراضي وعقارات الدولة، ومكتب الاسكان.

واضاف بالنسبة للشهداء والجرحى، فهناك جهة مختصة بمتابعة حقوقهم، ممثلة بوكيل محافظة عدن الاستاذ علوي النوبة.

 

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