سياسي وكاتب أبيني : لن تكون أبين الا جنوبية ..!

قال سياسي وكاتب صحفي من محافظة أبين في منشور رصده موقع "شبوه برس : نقولها بالفم المليان ونحن صادقون أبين محافظتنا العزيزة الغالية لن تكون الا مع محافظات الجنوب العربي من المهرة إلى باب المندب وستستقبل قيادة المجلس الانتقالي وستدشن مقره هناك فأبين ملك أبنائها ونقولها ليسمعها القاصي والداني أبين فيها رجالها مناضليها الشرفاء ولن تسمح تكرار عزلها كما عزلت في 2011 وعزلت في 2014.

وقال الكاتب "أحمد الربيزي" اليوم المجلس الانتقالي موجود في كل مديريات الجنوب وانتهى زمن وصاية (شلة علي محسن وعفاش المتهالكة) التي تحاول أن تشوه أبين بعزلها من محيطها الجنوبي نوجه الكلام إلى كل من يريد ويسعى الى عزل أبين عن الجنوب من ايا كان يكون فليعلم انها (خاصرة الجنوب) والرقم الصعب شاء من شاء وأبى من ابى ..!

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