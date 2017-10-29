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الأحد 29 أكتوبر 2017 11:43 صباحاً

المستفيدون من الإرهاب يحاولون إفشال الحملة الأمنية في أبين

بأقلامهم
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ما يزعل من محاربة الإرهاب الا الزعران في البيئة الحاضنة للإرهاب.

 في عدن  يطالبوا باطلاق سراح معتقلين على ذمة قضايا ارهابية ويحرضون ضد المجلس الانتقالي وضد امن عدن وضد الحزام الأمني وفي ابين يدافعون عن وكر الإرهاب ويحشدون بعض من القبائل للتحريض والوقوف ضد الحملة الأمنية للحزام الأمني الذي سيطهر أبين من الإرهاب ، وبصريح العبارة  يحاولون افشال الحملة الأمنية لتطهير ابين من الإرهاب!!.

 

الزعران  متفقين ومتكالبين مع ما تسمى الشرعية لكون المغرر بهم  اخوانهم اواولاد عمومتهم اوجيرانهم او من قراهم ويدافعون عن اصحابهم بالغرض المناطقي ويستلمون فلووووس من حزب الاصلاح ومن ولد هادي ومن العيسي.

والزعران يعرفون الحقيقة  ان اقاربهم ارهابيين وهم من يشوه صورة أبين وهم من يدمرها بالاضافة الى من يحسبون انفسهم قيادات سياسية وعسكرية..

لهذا الزعران لن يكونوا الا بصف المؤامرة ضد انفسهم وضد مناطقهم وهم مجبرين بهذا..

وكلها لخدمة سياسية لحزب الإصلاح ولما تسمى الشرعية ولانقاذ الإرهاب في أبين.

 

#كلنا_ابين

كلنا #الحزام_الأمني

#المجلس_الانتقالي_الجنوبي يمثلني

*- وائل شعيفان

#wael_shaifan

 

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