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رئاسة الانتقالي تلتقي قيادات وممثلين للحراك الجنوبي في المهرة

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شبوه برس - خاص - الغيظة المهرة
الأحد 29 أكتوبر 2017 11:26 صباحاً

 

التقى رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس الزُبيدي، مساء اليوم، بعدد من قيادات وممثلي الحراك الجنوبي في محافظة المهرة، وذلك في إطار زيارة هيئة رئاسة المجلس إلى المهرة.

 

وتطرق اللقاء الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس الانتقالي ووكيل محافظة المهرة سعيد سعيدان، إلى أدوار وجهود الحراك الجنوبي خلال المراحل المتعاقبة للثورة الجنوبية التحررية الهادفة إلى التحرير والاستقلال وإقامة دولة الجنوب.

 

وثمن الرئيس الزُبيدي، نضالات وتضحيات الحراك الجنوبي في المهرة، واستعرض الجهود والخطوات التحضيرية التي سبقت إعلان تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي بموجب التفويض الشعبي له، وصولاً إلى الوقت الراهن وما يشهده من أدوار وأعمال لاستكمال بناء وتشكيل دوائر وهيئات المجلس الانتقالي في المحافظات والمديريات.

 

وأكد أن هناك جمعية وطنية وبجانبها هيئة استشارية ستعملان بشكل متوازن لتحقيق الأهداف التي ينشدها شعب الجنوب وبلوغ آماله وتطلعاته، ولفت إلى أخذ ملاحظات قادة وممثلي الحراك في المهرة بعين الاعتبار للاستفادة من إيجابياتها في تصحيح أي اختلال يعترض طريق ومنهج المجلس الانتقالي.

 

ومن جانبه شدد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي العميد أحمد بامعلم، على ضرورة سمو الجميع فوق كل الاعتبارات والاستفادة من أخطاء الماضي، وتجاوز كافة العقبات والصعوبات بالحوار للوصول بالوطن الذي يتسع لجميع أبنائه إلى بر الأمان.

 

وبدورهم أكد عدد من قادة وممثلي الحراك الجنوبي، أهمية تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في المرحلة المفصلية الراهنة من مسيرة الثورة الجنوبية، وأكدوا استمرار ثورة الجنوب حتى تحقيق كافة أهدافها أبرزها استعادة دولة الجنوب التي تتسع لكافة أبنائها.

 

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