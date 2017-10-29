تحت رعاية وإشراف المجلس الانتقالي الجنوبي تم اشهار التنسيقية الشبابية بأبين

المستفيدون من الإرهاب يحاولون إفشال الحملة الأمنية في أبين ما يزعل من محاربة الإرهاب الا الزعران في البيئة الحاضنة للإرهاب. في عدن يطالبوا باطلاق سراح معتقلين على ذمة قضايا ارهابية ويحرضون ضد المجلس الانتقالي وضد امن عدن وضد الحزام الأمني وفي ابين يدافعون عن وكر الإرهاب ويحشدون بعض من القبائل للتحريض والوقوف ضد الحملة

العلاقة الوثيقة بين قيادات حزب الإصلاح والتنظيمات الإرهابية لم يعد خفياً علاقة حزب التجمع اليمني للإصلاح " الإخوان المسلمين اليمن " بالإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وداعش، بالإضافة الى نهجه المتطرف سياسيا وعسكرياً وإعلامياً، حيث يعتبر الجناح العسكري والمفرخ والمصدر للكثير من العناصر لتلك التنظيمات، بل

تحريض أبين ضد أبين* هناك حملة ممنهجة تقودها مجاميع من مروجي الفتنة وصناع الضغائن موجهة لمحافظة أبين ضد نفسها وأهلها، وهي حملة خائبة كسابقاتها التي دشنها زعيم الفتنة الأول عندما تحدث عن حكاية "من الطاقة الى الطاقة" ومول لها ما سميت ب"لجان الدفاع عن الوحدة" التي دشنت جرائمها بعيد انطلاق

رئاسة الانتقالي تلتقي قيادات وممثلين للحراك الجنوبي في المهرة التقى رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس الزُبيدي، مساء اليوم، بعدد من قيادات وممثلي الحراك الجنوبي في محافظة المهرة، وذلك في إطار زيارة هيئة رئاسة المجلس إلى المهرة. وتطرق اللقاء الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس الانتقالي ووكيل محافظة المهرة