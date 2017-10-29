تحت رعاية وإشراف المجلس الانتقالي الجنوبي تم اشهار التنسيقية الشبابية بأبين
تحت رعاية وإشراف المجلس الانتقالي الجنوبي
تم اشهار تنسيقية شباب الجنوب بمحافظة أبين ومديرياتها عصر اليوم السبت بعاصمة المحافظة أبين
حيث يواصل أعضاء المجلس الانتقالي في تأسيس الجمعية الوطنية الجنوبية وافتتاح مقرات لهئية المجلس في عموم محافظات الجنوب
حيث توافد العديد من أبناء مديريات أبين الى عاصمة المحافظة زنجبار لإشهار تنسيقية شباب الجنوب
حيث لاقى شعبية جنوبية ضخمة من جميع مناطق أبين
وقد تم اختيار الأعضاء وممثلين لكل مديرية ومنطقة من مديريات محافظة أبين
أسماء :
المديريات والمناطق:-
مديرية خنفر:
عبدالرقيب السنيدي.
ممديرية احور:
عبدالله الطحر .
ممديرية المحفد:
ناصر عاطف.
ممديرية لودر:
سلمان القفعي.
منطقة الكود:
عبدوه يسلم.
مديرية الوضيع:
سالم سمن.
مديرية رصد يافع:
عبدالفتاح شيخ.
مديرية سباح:
على صالح عبدالرب
مديرية زنجبار:
غسان جوهر.
مديرية مودية:
حيدره السعدي.
منطقة شقرة:
عبدالعزيز باداس
منطقة دثينة:
جلال معور
مديرية سرار.
عبدالرقيب الشنبكي.
منطقة باتيس:
وسيم الحوفلي.
وبعد حضور مندوبين المديريات تم تشكيل التالي:
رئيس التنسيقية لشباب الجنوب في المحافظة عبدالرقيب السنيدي
والنائب الأول سليمان القفعي والنائب الثاني غسان جوهر
والنائب الثالث
منصور ملهم.
وكما شكلت
اللجنة الإعلامية المكونة من:
عبدالعزيز باداس
عبدالله الطحر
ناصر عاطف
عبدالرقيب الشبيكي.
واللجنة المالية:
عبدوه يسلم
والإدارة والتنظيم:
سالم سمن
والطالب الجماهيري
جلال معور
وبهذا الإجماع يتم العمل به من تاريخ الإشهار.
*- حمدي العمودي