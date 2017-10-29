فضيحة شرعية : #مصلحة_الرملي_للهجرة_والجوازات
#فضيحة جديدة للتعيينات العائليه في الشرعية
#اللواء / محمد عبدالقادر الرملي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات "يترندع" وكأن مصلحة الجوازات ملك شخصي ،، لذا يفوم بتعيين افراد عائلته دون حسيب او رقيب او حياء .
#ابنه_زياد مدير عام وثائق السفر اهم ادارة بعد رئاسة المصلحه والمختصه بكل شاردة و واردة ..
#ابنه_الثاني_صلاح مدير عام ادارة الشؤون القانونية في مصلحة الجوازات
#ابنه_الثالث_عاصم مدير مكتب رئيس المصلحه (يعني مدير مكتب والده ) ويتقاضى نفس مرتب اخوانه بما لا يقل عن 5 الف دولار
#ابن_اخوه .. تم تعيينه مدير جوازات مارب عند تأسيسها في مأرب ومن ثم اقاله المحافظ العرادة ،، ولكن اللواء الرملي عين #شقيقه_ابراهيم في فرع مارب كقائم باعمال نائب المدير.
#عين_اللواء الرملي ابن عمه ويدعى #صالح نائب مدير الجوازات فرع عدن..
#الامر_لم يتوقف عند هذا الحد ،، فقد عين اللواء الرملي اصهاره من الرجال والنساء وابناء عمومتهم وحواشيهم وعيال الخاله و اخواتها وبناتها ..
#تم_تعيين_عبدالقادر ابن شقيق اللواء الرملي امين الصندوق فرع جوازات مارب..
#كما_وظف اللواء الرملي عددا من اولاده واقاربه في لجان صرف الجوازات في الرياض وبرواتب عاليه .
#يتقاضى_اللواء الرملي مكافأه شهرية مقدارها #ثلاثين_الف ريال سعودي مقابل اشرافه على لجان صرف الجوازات في السعوديه اضافة الى راتبه الوظيفي الباهض ايضا .
#اللواء_الرملي وظف عددا كبيرا من احفاد للرئيس هادي وابناء واقارب عدد من الوزراء والمسئولين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وغيرهم من النافذين في لجان صرف الحوازات في #السعودية ولذلك يحظى بدعمهم وصمتهم عن فساده وعبثه بالمناصب داخل مصلحة الهجرة والجوازات .
#اللهم_لاحسد
#فساد_الشرعية
*- من صفحة : نبيل الأسيدي : صحفي يمني