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فضيحة شرعية : #مصلحة_الرملي_للهجرة_والجوازات

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الأحد 29 أكتوبر 2017 10:43 صباحاً

 

#فضيحة جديدة للتعيينات العائليه في الشرعية

#اللواء / محمد عبدالقادر الرملي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات "يترندع" وكأن مصلحة الجوازات ملك شخصي ،، لذا يفوم بتعيين افراد عائلته دون حسيب او رقيب او حياء .

#ابنه_زياد مدير عام وثائق السفر اهم ادارة بعد رئاسة المصلحه والمختصه بكل شاردة و واردة ..

#ابنه_الثاني_صلاح مدير عام ادارة الشؤون القانونية في مصلحة الجوازات

#ابنه_الثالث_عاصم مدير مكتب رئيس المصلحه (يعني مدير مكتب والده ) ويتقاضى نفس مرتب اخوانه بما لا يقل عن 5 الف دولار

#ابن_اخوه .. تم تعيينه مدير جوازات مارب عند تأسيسها في مأرب ومن ثم اقاله المحافظ العرادة ،، ولكن اللواء الرملي عين #شقيقه_ابراهيم في فرع مارب كقائم باعمال نائب المدير.

#عين_اللواء الرملي ابن عمه ويدعى #صالح نائب مدير الجوازات فرع عدن..

#الامر_لم يتوقف عند هذا الحد ،، فقد عين اللواء الرملي اصهاره من الرجال والنساء وابناء عمومتهم وحواشيهم وعيال الخاله و اخواتها وبناتها ..

#تم_تعيين_عبدالقادر ابن شقيق اللواء الرملي امين الصندوق فرع جوازات مارب..

#كما_وظف اللواء الرملي عددا من اولاده واقاربه في لجان صرف الجوازات في الرياض وبرواتب عاليه .

#يتقاضى_اللواء الرملي مكافأه شهرية مقدارها #ثلاثين_الف ريال سعودي مقابل اشرافه على لجان صرف الجوازات في السعوديه اضافة الى راتبه الوظيفي الباهض ايضا .

#اللواء_الرملي وظف عددا كبيرا من احفاد للرئيس هادي وابناء واقارب عدد من الوزراء والمسئولين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وغيرهم من النافذين في لجان صرف الحوازات في #السعودية ولذلك يحظى بدعمهم وصمتهم عن فساده وعبثه بالمناصب داخل مصلحة الهجرة والجوازات .

#اللهم_لاحسد

#فساد_الشرعية

*- من صفحة : نبيل الأسيدي : صحفي يمني

 

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