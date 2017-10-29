محافظ المهرة يتلقى اتصالات من مسؤولين في الشرعية لإفشال مهرجان المجلس الانتقالي



قال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بالمهرة لـ"الأمناء" بأن محافظ المهرة تلقى عدد من الاتصالات الهاتفية من مسؤولين في شرعية الرياض طالبوا فيها المحافظ بعرقلة إقامة المهرجان الذي أقامه المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم في الغيضة .

وقال المصدر المسؤول في سياق تصريحه لـ"الأمناء"أن آخر اتصال تلقاه المحافظ كان في وقت متأخر من مساء يوم أمس من قبل رئيس الحكومة احمد بن دغر لإفشال المهرجان .

ووفقا للمصدر فقد قال محافظ المهرة أن قيادة المجلس الانتقالي لم تطلب اللقاء بقيادة السلطة المحلية ، مؤكدا بان السلطان بن عفرار هو من قام بكل الترتيبات .

وأضاف المصدر أن المحافظ لم يتحمس للمطالبات التي تلقاها من قيادات الشرعية لمصلحة المحافظة .

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