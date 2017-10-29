‘‘بن عيدان‘‘ يصرح : متنفذين في رئاسة الدولة منعوا لقاءا بين الرئيس هادي وقيادة الإنتقالي

قال الأكاديمي والسياسي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" في تغريدات رصدها موقع شبوه برس : أن بعض الأطراف اليمنية و للأسف تنقاد بعدها بعض الأصوات الجنوبية تحاول أن تصور أن المجلس الانتقالي يعادي الرئيس هادي خدمة لمشروع استمرار يمننة الجنوب ..وهذا غير صحيح .

وقال "بن عيدان" اسالوا الذين ألغوا اللقاء الذين كان مقرر بين هادي و رئيس المجلس و نائبه في شهر مايو الماضي بواسطة السفير السعودي و فعلا كانوا مستعدين للتوجه الى مقر سكن هادي الا انهم فوجئوا بطلب تأجيل اللقاء قبل ساعة من الموعد لليوم التالي من قبل مسؤولين في الرئاسة و بدون علم هادي و بعدها غادروا للامارات .

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