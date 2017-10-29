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اخبار المحافظات

المتحدث باسم المجلس الانتقالي يرد على إفتراءات وكالة(سبأ)بشأن أحداث نشطون

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شبوه برس - خاص - الغيظة المهرة
الأحد 29 أكتوبر 2017 09:44 صباحاً

 

أصدر المتحدث باسم المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي بلاغا صحفيا بشأن أحداث نشطون جاء فيه:

 

نستنكر الإشاعات المضللة والأخبار المفبركة التي روجت لها وسائل الإعلام التابعة لحكومة الشرعية، مساء السبت، وفي مقدمتها وكالة الأنباء الرسمية سبأ، التي نشرت بموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت خبرا ، عارٍ تماما عن الصحة، اتهمت فيه المجلس بزعزعة الأوضاع الامنية في منطقة نشطون بمحافظة المهرة، وتبني عمليات التقطع الأخيرة التي قامت بها مجاميع مسلحة ضد قوات الأمن هناك.

 

حيث قالت الوكالة بأن تلك المجاميع المسلحة، التي هاجمت قوات الأمن خلال عملية نقل عدد من السجناء من الغيظة إلى المكلا، تتبع الرئيس عيدروس الزبيدي، وهو الأمر الذي ننفيه جملة وتفصيلا.

 

إننا إذ نتمسك بحق الرد ومقاضاة الوكالة على ما تضمنته تلك الأخبار من اتهامات كاذبة، أتت، بقصد، متزامنة مع زيارة قيادة وأعضاء المجلس لمحافظة المهرة بهدف الإساءة إلى قيادة المجلس وتحركاته الأخيرة وتمدده في كافة محافظات الجنوب. نستغرب في الوقت ذاته، السقوط المهني الكبير لتلك الوسيلة الإعلامية الرسمية التي تحاول الحكومة استخدامها بشكل مشين وسافر، لتنفيذ أجندة لا تمت للمسؤلية بصلة.

 

سالم ثابت العولقي

المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي

عضو هيئة الرئاسة.

 

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