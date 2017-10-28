عبدالعزيز الجفري ..المرحلة تقتضي تواجده !!!

يتساءل الكثير من ثوار الحراك والمقاومين الاصليين عن سر تغيب القائد عبدالعزيز الجفري عن المشهد بالجنوب وموقعة من التحركات التي يجريها المجلس الانتقالي سيما والشاب الثائر يحظي باحترام الجميع ويملك كاريزما قيادية قل من يملكها في زمن كهذا.

لايحتاج الجفري الى شهادة مني ول ايحب لاحد ان يمتدحه ولكن من حقنا نحن الثوار ان نتساءل عن ضرورة تواجد قيادات نثق فيها كي نطمأن بان مصير وطننا بايدي مؤتمنة على قضيته وتضحيات شعبه صقلها الميدان ونبتت من ساحات الوغى والنضال.

ان ماسطره عبد العزيز الجفري من ملاحم بطولية منذ ان تولى رئاسة حلف شبوة وتزعمه للهبة الشعبية في شبوة لم تستطيع قوات الاحتلال انئذاك كسر عزيمته وثنيه عن الهدف الذي خرج لاجله بتحرير ارضه واستقلال بلاده ،فواجه بصلابة القائد طغيان جحافل صنعاء حينما تمت محاصرة منزله في عتق، ومن حينها كان القائد يؤمن بضرورة ترتيب صفوف الجماهير وتاطيرهم في اطار عسكري منظم لمواجهة الغزو الجديد ، تحرك الرجل بمعية قائد المقاومة عيدروس الزبيدي للملمة وتنظيم المقاومة والالتقاء بالشيوخ والشخصيات العسكرية في شبوة وحضرموت والمهرة وعدن وكل مناطق الجنوب، وحشدهم للمواجهة التي صارت على الابواب وتوضيف كل مايملك من اجل ذلك ، تحول بيته الى ملتقى لكل الشخصيات الجنوبية بمختلف توجهاتها باعتبار ان المستهدف الجنوب الارض والانسان.

لبس الشاب المدني بزات الحرب وامتشق سيفه دفاعا عن الجنوب، قاد المعركة فلم يهرب، وخاض النزال بصلابة المقاوم المؤمن بقضية شعبه، تقدم الصفوف وفقد الكثير من شبابه في النزال مع العدو لم يمن على احد ولم يبحث عن منصب، حينما اطمأن على ارضه غادر خارج البلاد وحاملا معه هموم بلد وطموح شعب ، لم ينابز المختلفين ولم يزايد على الثائرين فما يقدمه ينظر اليه كواجب تجاه وطنه يابى المساومة والمقايضة ومازال على العهد كما هو لم يتغير ، ولم يتبدل ولم يخاصم او ينجر الى هذا المعترك.

في غمرة الزحام والتسابق من قبل ثوار اليوم ومقاومي العوافي يبقى السؤال الملح اين موقع هذا الشاب الصلب من كل مايدور لاجل قضيتنا لا لشخصه فالمرحلة بحاجة الى رجال بحجم القضية وابو احمد اهلا لذلك .

*- رياض الزبيدي – عدن

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