بن دغر يسرق أموال محافظة عدن ويحولها للخارج بالدولار

كشف محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي "فضحية فساد للحكومة الشرعية" يمكن تكون هي سر ابتعاده عن ادارة المحافظة واعتزاله العمل والمكوث في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المفلحي في نص رسالة لرئيس الجمهورية:"

بداية نتقدم لفخامتكم بأطيب التحايا متمنين لجنابكم الكريم التوفيق والنصر في مهامكم الوطنية الجسيمة .

واشارة الى الموضوع اعلاه فتدركون فخامتكم حجم التدمير للبنية التحتية لكافة المرافق الحيوية لمدينة عدن جراء عدوان الانقلاب الغاشم من مليشيا الحوثين وحلفائهم من النظام السابق . وكان من نتيجته عدم قدرة المحافظة القيام بالمهام المنوطة بها كعاصمة الى جانب معاناة اهلها من تدهور مربع للخدمات اثرت على حياتهم ومعيشتهم .

وكنتهم كعهدكم سباقون لمعالجة ذلك حيث تفضلتم مشكورين بالموافقة على شراء اليات ومعدات لصندوق النظافة وتحسين المدينة , ووفقا لذلك قمنا بالإجراءات اللازمة لرفع معاناة المواطنين ولإعادة الحياة الى عدن معتمدين على توجيهاتكم بعمل نظام مالي مستقل لمحافظة عدن من ايراد الضرائب اسوة بالمحافظة المحررة " مارب " حضرموت - المهرة " وتم توريد هذه الايرادات الى حسب المحافظة طرف البنك ( 1031/0040240 )

وحين بدانا اجراءات تنفيذ توجيهات فخامتكم فوجئنا بانه قد تم وبصورة غير قانونية التوجيه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء لمعالي الاخ / وزير المالية وللأخ مدير فرع البنك المركزي بتاريخ 8/10/2017م بتحويل مبلغ 8.287.083.814 بما يعادل 14.262.084$ من حساب المحافظة رقم ( 1031/0040240 ) الى حساب وزارة الاتصالات وتنقية المعلومات لتغطية كلفة مشروع تحسين وتطوير الاتصالات والانترنت في المناطق المحررة على ان يقوم البنك المركزي بتحويلها للخارج للحساب المفتوح بالدولار

وهو ما يعتبر معرقلا لإعادة الحياة لمدينة عدن مخالفا لتوجيهات فخامتكم وتم اخذه دون مشاورتنا ومعرفتنا او التنسيق معنا ."..انتهت رسالة المفلحي للرئيس.

وكان المفلحي الغى تفويض الوكيل الاول للمحافظة احمد سالمين وحاول القيام بخطة عمل غير انه "احبط" وسافر دون عودة وسط تضارب الاخبار عن سبب اعتزاله الا ان هذه الرسالة للرئيس تضع النقاط على الحروف وتكشف ان "فساد الحكومة سبب احباط وسفر الرجل" .

وليس المفلحي هو المتهم الوحيد للحكومة بالفساد فقد اتهمها رئيس الحكومة السابق خالد بحاح بالفساد بالأرقام كما ان تقارير فسادها وفشلها ينشر بشكل واسع حتى في الاعلام العربي

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