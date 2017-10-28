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المهرجان الأكبر في تأريخ المهرة.... بحضور قادة المجلس الإنتقالي في المهرة (ملف صور)

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شبوه برس - خاص - الغيظة المهرة
السبت 28 أكتوبر 2017 05:23 مساءً

 

تحتضن مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة منذ بعد ظهيرة اليوم السبت المهرجان الجماهيري الكبير وحضرته جماهير غفيرة غير متوقعة نظرا للمساحة الكبيرة التي تحتلها المهرة وقل السكان فيها وتناثر قراها ومدنها على مساحات واسعة ومتباعدة من أرض المهرة .

المهرجان أقيم لإشهار أعمال الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس في المهرة ، وذلك بحضور القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والشيخ عبدالله بن عيسى بن عفرار عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، وعدد من أعضاء المجلس.

 

كما سيتم في السادسة من مساء اليوم اجتماع موسع بين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ، والأمانة العامة للمجلس العام للمهرة وسقطرى ، والذي من خلاله سيتم استعراض نشاط المجلس في المرحلة المقبلة لتعزيز دور ومكانة المجلس بين صفوف المواطنين .

 

وسيلتقي الاخ القائد عيدروس الزبيدي والوفد المرافق له من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في الثامنة من مساء اليوم في مقر اقامته في الغيضة بقيادات الحراك الجنوبي ونشطاء العمل السياسي في محافظة المهرة ، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها المجلس الانتقالي لتقريب وجهات النظر والاستماع عن قرب لكل الملاحظات التي ستساعد على تقوية المجلس وتعزيز دوائره وبنية هيكله التنظيمي لاستيعاب الجميع تحت سقفه.

 

 

 

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