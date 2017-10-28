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إذا كنت ضد ‘‘بن بريك ولملس‘‘ لأنهم مؤتمريون فعليك بالضرورة أن تكون ضد هادي وبن دغر

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 28 أكتوبر 2017 02:12 مساءً

 

قال الإعلامي والوجه التلفزيون المعروف "أسامه عدن" في تغريده رصدها موقع "شبوه برس" ردا على المعترضين على المجلس الإنتقالي الجنوبي لأنه ضم في عضويته اللواء أحمد بن بريك والشيخ أحمد حامد لملس بالقول : إذا كنتم ضد اللواء أحمد سعيد بن بريك والأستاذ حامد لملس فقط لأنهم مؤتمريون سابقون

 

وأضاف "عدنان" فعليكم بالضرورة أن تكونوا ضد هادي وبن دغر والبقية ، أو عليكم باحترام الجميع مهما اتفقت أو اختلفت مع توجهاتهم .. سياسة الكيل بمكيالين لن تقدم ولن تؤخر وهي غير منصفة يا هؤلاء !!

 

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