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الرئيس ‘‘الزُبيدي‘‘ يؤكد تأييده لمطالب ابناء المهرة بإطار الجنوب العربي

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شبوه برس - خاص - الغيظة المهرة
السبت 28 أكتوبر 2017 01:40 مساءً

 

أكد رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، أن المجلس يؤيد كافة ما يقرره أبناء محافظات الجنوب بما فيها محافظة المهرة بوابة الجنوب الشرقية في أن تكون إقليماً مستقلاً تحت سقف دولة الجنوب العربي.

وخلال ترؤسه، اليوم، لقاءاً موسعاً بمشاركة عدد من أعضاء المجلس، وضم اللقاء أعيان ومشائخ ووجهاء محافظة المهرة، قال الرئيس الزُبيدي، إن المجلس الانتقالي يؤكد في برنامجه السياسي أن الجميع شركاء في دولة فيدرالية تعطي الحق لكل محافظة جنوبية في توزيع الثروة وحماية حدودها ومنافذها، كما أكد أن المجلس مع كل ما يقرره

أبناء الجنوب والمهرة.

ودعا قوات التحالف العربي إلى الإسراع بتشكيل قوات نخبة مهرية من أبناء المهرة ذات الموقع الجغرافي الإستراتيجي لحماية وتأمين الثروة والمنافذ البحرية والبرية والجوية، وتطرق إلى خطوات بناء وتشكيل المجلس الانتقالي الذي جاء ثمرة لنضال الشعب والحراك والمقاومة في الجنوب الذين قدموا تضحيات بالآلاف، وليس ردة فعل لإقالات من المناصب.

ولفت إلى أن المجلس الانتقالي يسير في تأسيس هيئات ودوائر المجلس في مختلف محافظات الجنوب، كما هو الحال اليوم في محافظة المهرة، وذلك لاستكمال مهام المجلس بالجنوب، ووجه التحية لمختلف أبناء المهرة على حُسن الاستقبال والترحيب وخص بالذكر عضو المجلس الانتقالي السلطان عبدالله بن عيسى بن عفرار.

ومن جانبه رحّب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي السلطان عبدالله بن عيسى بن عفرار، برئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، وجدد تأكيده أنه مع مطالب أبناء المهرة التي تتفهمها رئاسة المجلس في إقامة إقليم خاص بأبناء المهرة وسقطرى ونيل حقوق أبناء المحافظتين.

 

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