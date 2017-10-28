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المهرة تبتهج بوصول رئيس المجلس الانتقالي وعدد من أعضاء المجلس إلى الغيظة

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شبوه برس - خاص - الغيظة المهرة
السبت 28 أكتوبر 2017 11:31 صباحاً

 

وصل رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي ومعه عدد من أعضاء المجلس وأكاديميين وشخصيات سياسية واجتماعية جنوبية، مساء الجمعة ، إلى مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة، وذلك في إطار زيارات رئاسة المجلس التي انطلقت من العاصمة عدن إلى عدد من المحافظات الجنوبية.

 

وشهدت مدينة الغيظة ومداخل وشوارع مناطق ومدن سيحوت وقشن ونشطون استقبالاً جماهيرياً واحتفالات حاشدة ابتهاجاً بزيارة رئيس المجلس القائد الزُبيدي وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، بمشاركة حشود بشرية تقاطرت من مختلف أرجاء المهرة.

 

ويأتي وصول القائد الزُبيدي وأعضاء المجلس المرافقين له، إلى المهرة تمهيداً لتدشين أعمال الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس في المهرة، حيث سبق وأن دشن القائد الزُبيدي، أعمال الجمعيات والقيادات المحلية في العاصمة عدن ومحافظتي شبوة وحضرموت.

 

وأكد السكان وقوفهم ودعمهم لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي الماضية صوب تحقيق آمال وتطلعات أبناء الجنوب في إقامة دولة الجنوب القائمة على العدالة والمساواة بين جميع أبنائها.

 

وكان في استقبال رئاسة المجلس الانتقالي كل من عضو المجلس الشيخ عبدالله بن عيسى بن عفرار، ووكيل محافظة المهرة سعيد سعيدان، والشيخ عثمان الفقيه، ونائب مدير أمن محافظة المهرة العقيد محمد علي إبراهيم، والعقيد كامل زعبنوت، والقيادي بالحراك الجنوبي عيسى رعفيت، والشيخ سالم دعميش، والدكتور سالم القميري، ورئيس مجلس الحراك في سيحوت علي سالم الحامد، ورئيس مجلس الحراك في المسيلة عبدالقادر عمر وعدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وقيادات الحراك الجنوبي وممثلي منظمات المجتمع المدني.

 

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