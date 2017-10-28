أقزام أبين الكبيرة

يصر بعض الأقزام الصغار على تقزيم محافظة كبيرة كأبين وعبثا مايفعلون.

فتارة يختزلون أبين في شخص الرئيس هادي ومن يخالف هادي او يقف ضده ففي نظرهم هو يقف ضد أبين وتارة يختزلون أبين الكبيرة في شخص او إثنين من الشخصيات الكرتونية المعروف توجهها ومن يقول كلمة ضد تلك الشخصيات الكرتونية فهو يقف ضد أبين الكبيرة.

لالا يا أقزام لم ولن يسمح لكم احرار أبين وخلفهم شعب الجنوب الحر من الاساءة لأبين الكبيرة.

بإمكانكم الاصطفاف خلف من تريدون وبإمكانكم مناصرة المشروع الذي تحبون ولديكم الحق في ان تكونوا أتباع وخصوم لمن ترغبون ولكن بحجمكم الطبيعي دون تضخيم ودون الإدعاء بإنكم تمثلون أبين الكبيرة فهي اكبر من حجكم ولا يليق بمجموعة صغيرة جدا من قرية صغيرة في مديرية واحدة او اثنتين ان تجعل من نفسها وصي ومتحدث بإسم أبين الكبيرة ذات ال ١١ مديرية.

يجب ان تعرفون حجمكم الطبيعي بالضبط وتراجعوا خريطة أبين الجغرافية وانظروا لمن حولكم من أنصار وأتباع وستدركون حينها انكم تخاطبون انفسكم فقط وانكم كقطرة في محيط ولا تمثلون حتى مديرية واحدة.

أبين ستظل شامخة بإسمها ونضال ابنائها وتضحيات احرارها وتاريخها السياسي العريق ولأن أبين كبيرة وكبيرة جدا فلن تستطيعوا تقزيمها مثلكم ايها الأقزام.

ومن باب التذكير سأعيد لكم ذكر مديريات أبين الكبيرة لتدركوا انكم صغاااااااار.

١-مديرية سباح

٢-مديرية أحور

٣-مديرية جيشان

٤-مديرية خنفر

٥-مديرية رصد

٦-مديرية سرار

٧مديرية لودر

٨-مديرية المحفد

٩-مديرية زنجبار

١٠-مديرية مودية

١١-مديرية الوضيع.

عاشت أبين الكبيرة ولاعزاء للأقزام الصغار.

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