بتوجيهات ‘‘أبيه‘‘ : نجل عبدالوهاب الانسي يدير مجموعة حسابات تهاجم التحالف وقيادات جنوبية

الانتقالي الجنوبي من القول إلى الفعل ومن الإطار المحلي إلى الإطار الدولي (استطلاع) حظيتْ زيارة أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مدينة المكلا ؛ من أجل إشهار القيادة المحلية للمجلس بحضرموت بقبول ومباركة من قِبل أبناء حضرموت من مثقفين وسياسيّين وكتّاب ومهتمِّين , زيَّنوا بها حوائط صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي , معبِّرين عن

المهرة تبتهج بوصول رئيس المجلس الانتقالي وعدد من أعضاء المجلس إلى الغيظة وصل رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي ومعه عدد من أعضاء المجلس وأكاديميين وشخصيات سياسية واجتماعية جنوبية، مساء الجمعة ، إلى مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة، وذلك في إطار زيارات رئاسة المجلس التي انطلقت من العاصمة عدن إلى عدد من

أقزام أبين الكبيرة يصر بعض الأقزام الصغار على تقزيم محافظة كبيرة كأبين وعبثا مايفعلون. فتارة يختزلون أبين في شخص الرئيس هادي ومن يخالف هادي او يقف ضده ففي نظرهم هو يقف ضد أبين وتارة يختزلون أبين الكبيرة في شخص او إثنين من الشخصيات الكرتونية المعروف توجهها ومن يقول كلمة ضد تلك الشخصيات

سلوك الشرعية اليمنية يتعارض مع قانون الطبيعة. العوامل الذاتية والعوامل الموضوعيه لا ترتبط بقناعات الشرعية اليمنية وهي عوامل خارجه عن ارادت الحاكم مهما كانت شطارته السياسية ومهما كانت امكانياته الماديه فان تلك العوامل الموضوعية قادرة على فرملة الشرعية. من اهم اسباب فشل وتعثر المبادرة الخليجية في وظائفها هو