بتوجيهات ‘‘أبيه‘‘ : نجل عبدالوهاب الانسي يدير مجموعة حسابات تهاجم التحالف وقيادات جنوبية
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شبوه برس - خاص - اليمن
السبت 28 أكتوبر 2017 11:14 صباحاً
قالت مصادر في مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي انه استدعا امين عام الإصلاح عبدالوهاب الانسي للتحقيق معاه حول شبكة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم التحالف العربي وقيادات جنوبية يديرها نجله ابراهيم وقال المصدر ان الاستدعاء كان بطلب من التحالف العربي ، هذا وقد تم رصد بعض الحسابات التي يديرها نجل الانسي والتي يقوم بنشرها على مجموعات الواتس اب بعد التغريد
*- شبوه برس – عدن 24
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