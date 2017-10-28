العوذلي : صحيفة جلال هادي ‘‘الوطن العدنية‘‘ تعمل على تشويه المجلس الانتقالي

قال ناشط ومدون من أبناء محافظة أبين أن ماتسمى بصحيفة الوطن العدنيه والتي تتبع جلال هادي وتتلقى اخبارها وتكتب ما يمليه عليها اعلام المعاشيق المعادي للجنوب وقضيته التحرريه والذي يعمل فقط لأثارة الفتن والمناطقيه في الجنوب خدمه للاخوان المسلمين وعلي محسن.

وقال الناشط "فهد الصالح العوذلي" في منشور على صفحته الخاصة حصل موقع "شبوه برس" على نسخة منه : تتعمد هذه الصحيفه الالكترونيه تناول مواضيع واخبار كاذبه وترويج الاشاعات والفتن في الجنوب وتعمل هذه الصحيفه الفاشله لهدف واحد ورئيسي وهو مهاجمة وتشويه المجلس الانتقالي واعضاء المجلس الانتقالي وتعمل بخطه مرسومه من المعاشيق وهي على مراحل ففي كل مرحله تحاول تشويه احد اعضاء المجلس الانتقالي بأطلاق اخبار واشاعات كاذبه تنال من هذا العضو ففي بادي الامر كتبت وهاجمت وشوهة رئيس المجلس الزبيدي وبعدها الشيخ هاني بن بريك من ثم احمد سعيد بن بريك وقبله الشيخ صالح بن فريد ولكن كل ماتقوم به في الاخير نتيجته الفشل واليوم طلت علينا صحيفة الوطن المعاشيقيه بأخبار واشاعات تسئ لعضو المجلس الانتقالي محافظ لحج الخبجي والذي قالت انها لديها اوراق ووثائق تثبت ماتقول وهو ان الخبجي اعاد تعين شخص في منصب كان عفاش قد اصدر به قرار تعين في هذا المنصب عندما كان رئيس وان محافظ لحج اعاده الى نفس منصبه .

ياسبحان الله ياصحيفة الغباء المعاشيقيه اعتبرتي قرار الخبجي تهمه وانه تنفيذآ لتوجيهات عفاش فأذا سلمنا بماتقول هذه الصحيفه الغبيه فمعناه ان هادي الذي هو والد جلال الذي هو الداعم لهذه الصحيفه ينفذ توجيهات عفاش لان عفاش اصدر توجيهات سابقه عندما كان رئيس بتعيين بن عرب وزيرآ لداخليه والان عاد هادي وعين بن عرب وزيرآ لداخليه تنفيذآ لتوجيهات عفاش هذا حسب ما كتبت وروجت صحيفة الوطن المعاشيقيه وبهذا يكون قد عاد السحر على الساحر .

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