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‘‘بن دغر‘‘ ينفق أموال الخدمات والرواتب لشراء ولاءات الصحفيين

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شبوه برس - متابعات - عدن
السبت 28 أكتوبر 2017 10:24 صباحاً

 

(أقلهم يتقاضى 200 الف وأكثرهم 2 مليون ونصف شهرياً ..إعلامي جنوبي : صحفيون وإعلاميون يتقاضون مبالغ شهرية من رئاسة الوزراء)

 

ماتزال فضائح حكومة الشرعية تتوالى تباعاً في العبث بالمال العام وإهمال معاناة المواطنين التي وصلت إلى حد لم يعد بمقدورهم تحمله ..

ففي الوقت الذي ماتزال مرتبات موظفي السلك الأمني والعسكري ولأكثر من ستة أشهر محبوسة في أدراج الحكومة ومسلسل تردي الخدمات يتصدر المشهد ، كشف ناشط جنوبي عن ما أسماها بـ"فضائح حكومة الشرعية" .

 

وأماط الناشط والإعلامي الجنوبي مراد محمد سعيد اللثام عن إحدى الفضائح لرئاسة الوزراء تتمثل بمنح صحفيين  واعلاميون ومفسبوكون مبالغ مالية طائلة نهاية كل شهر مقابل الخوض بمعارك سياسية والدفاع عن حكومة الشرعية .

 

وقال مراد محمد سعيد في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رصده محرر "الأمناء نت" تحت عنوان (فضائح ستكشف قريباً) : "صحفيون واعلاميون ومفسبوكون يتقاضون مبالغ شهرية من رئاسة الوزراء اقلهم يتقاضى 200 الف وأكثرهم 2 مليون ونصف شهرياً .. خارج اطار القانون ولأجل الخوض بمعارك سياسية فقط " .

 

واختتم الناشط مراد محمد سعيد منشوره بالقول : "فساد سياسي وافساد ذمم .. بينما المؤسسات الاعلامية الرسمية دون مرتبات مستقرة .. الكشف بالأسماء سينشر قريباً " !

 

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