نساء وادي حضرموت يشاركن بقوة في مهرجان تأييد للمجلس الإنتقالي الجنوبي (صور)

أقيمت عصر اليوم الجمعة في ساحة السدة القبلية بحي السحيل فعالية نسوية حاشدة تأييدأ للحامل السياسي للقضية الجنوبية المجلس الإنتقالي الجنوبي وإبتهاجاً بإعلان فرع المجلس والجمعية الوطنية بمحافظة حضرموت.

تخللت الفعالية التي رفعت فيها أعلام دولة الجنوب إلى جانب أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة فقرات راقصة لزهرات من الحي وقصيدة شعرية وكلمة عن اتحاد نساء الجنوب بحضرموت، ألقتها الناشطة السياسية شفاء الجنيد - رئيسة إتحاد نساء الجنوب بمديرية سيئون - تحدثت فيها عن أهمية إشهار المجلس الإنتقالي بالمحافظة والجمعية الوطنية الحنوبية بإعتبارها النواة الأولى للبرلمان الجنوبي للدولة الجنوبية التي يمضي المجلس الإنتقالي الجنوبي قدماً في إنتزاع مؤسساتها وبنائها من الصفر

كما دعت الاستاذة شفاء الجنيد حرائر الجنوب بالمديرية للقيام بدورهن بمساندة المجلس والقضية الجنوبية كل من موقعها، مؤكدةً أن المرأة الجنوبية سيكون لها دورر فاعل في الدولة الجنوبية القادمة.

واختتمت الفعالية بمشهد مسرحي لفرقة المسرح بحي السحيل بمدينة سيئون تحت عنوان "قضيتنا .. وهدفنا" شارك فيها نخبة من ألمع نجوم المسرح تخللتها فقرات فكاهية وتوعية نالت إستحسان الحاضرات.

اتبعنا على فيسبوك