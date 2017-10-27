منذ دقيقه
الزبيدي : قريبا سنبدأ تسلم إدارة المناطق المحررة في الجنوب
  جدد رئيس المجلس الإنتقالي اللواء / عيدروس الزبيدي التقدير العالي لكل جهود الجنوبيين من أبطال المقاومة وقوات الدعم والأسناد وكافة الأجهزة الأمنية المناط بها مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره في الجنوب وما حقق في هذا المضمار .   جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في
منذ 4 دقائق
الغبي عدو نفسه ...!
  يعتقد بعض المعارضين للمجلس الإنتقالي انهم اكتشفوا فضيحة عندما ينزلون وثائق تثبت أن أحد أعضاء الهيئة الرئاسية كان بحزب الإصلاح أو حزب المؤتمر أو الاشتراكي أو الرابطة وغيرها .   هولاء المحرضين يخدمون الإنتقالي من حيث لا يعلمون فقد أوضحوا للناس أن الإنتقالي جبهة وطنية
منذ 20 دقيقه
أرفع بندقك يا صالح الجبواني !!
  نعم ارفع بندقك يا صالح الجبواني فصوته لن يسمعه أحد ورجعه ليس له صدى !!   أما مشيخة (آل فريد )التي قلت أنه ينعق عليها الغربان عندما وصل عرابكم ( المقبور) علي عنتر .. فأنت تعلم انه ما كان لك ولأمثاله إن ترتقوا ذلك المرتقى الصعب وتصلوا (الصعيد) حاضرة العوالق إلا بمساعدة
منذ 6 ساعات و 17 دقيقه
الشيخ ‘‘راجح باكريت‘‘ المحافظ الجديد لمحافظة المهرة
  علم من مصادر خاصة أن الشيخ راجح سعيد علي باكريت سيكون هو المحافظ القادم لمحافظة المهرة التي تعاني من تدني مستوى الخدمات فيها وأصبحت خلال السنوات الثلاث ممرا للتهريب للمنوعات والسلاح والوقود للإنقلابيين في صنعاء .   وعلم موقع "شبوه برس" أن الشيخ راجح باكريت يؤمل منه
منذ 6 ساعات و 50 دقيقه
‘‘بن عيدان‘‘ اتباع مشروعي هادي والعطاس يهاجمون الانتقالي لأنه لم يستأذنهم في مشرعة الجنوبي
  قال سياسي جنوبي أن اخواننا الفيدراليين اليمنيين سواء أصحاب الستة أقاليم (هادي) أو الاقليمين (العطاس) يحملون مشاريع سياسية تناقض مشروع المجلس الانتقالي الذي يهدف لدولة جنوبية فيدرالية و تجد أتباعهم يهاجمون  المجلس و يصفونه بكل النعوت   وقال الأكاديمي والسياسي
الرئيسية اخبار المحافظات الزبيدي : قريبا سنبدأ تسلم إدارة المناطق المحررة في الجنوب
اخبار المحافظات

الزبيدي : قريبا سنبدأ تسلم إدارة المناطق المحررة في الجنوب

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - المكلا
الجمعة 27 أكتوبر 2017 11:34 مساءً

 

جدد رئيس المجلس الإنتقالي اللواء / عيدروس الزبيدي التقدير العالي لكل جهود الجنوبيين من أبطال المقاومة وقوات الدعم والأسناد وكافة الأجهزة الأمنية المناط بها مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره في الجنوب وما حقق في هذا المضمار .

 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة الاقتصادية للجنوب بحضرموت يوم أمس الخميس والذي رحب في مستهله برجال الصحافة والإعلام للدور الذين يطلعون به من خلال رسالتهم النبيلة التي تحمل الدعوة إلى المزيد من رص الصفوف والتلاحم والتقارب بما يعزز أواصر التآخي والمحبة ونبذ الفرقة والاتجاه الجاد والمسؤول لتعزيز أيضاً مبدأ التصالح والتسامح .

 

من جانب آخر كشف أثناء رده على سؤال لأحد الصحفيين بأن قناة عدن والإذاعة سيعاودان بثيهما قريبا بدعم من دول التحالف ، مجدداً التأكيد بأننا نسير بخطى واثقة نحو الهدف المنشود لشعبنا.

 

من جانبه قال أحمد سعيد بن بريك عضو هيئة رئاسة المجلس في رده على سؤال آخر من أحد الصحفيين عن الإرهاب حيث قال : تحركنا من عدن كقيادة للمجلس الإنتقالي عبر البر وقطعنا أكثر من 600 كيلو ومرينا عبر بؤر كانت أو لازال يوجد فيها عناصر إرهابية مختبئة هنا أو هناك وهي مصتنعة وسنقتلعها حتماً، هذا القرار الذي اتخذناه لنؤكد للعالم بأننا نحن أصحاب الأرض ونحن القادرون على اقتلاعها من جذورها أن لم يكن قد حققنا ذلك إلا ببقاء أو اختفاء بعض البؤر كما اسلفت .

 

وفي إجابة على سؤال آخر لماذا لم يتسلم المجلس الإنتقالي السلطات في الجنوب وخاصة في المحافظات المحررة ..؟ أجاب رئيس المجلس الإنتقالي اللواء / عيدروس الزبيدي بالقول : بأن هذه المرحلة تتطلب مننا تكثيف الجهود لإعادة وبناء مؤسسات دولة الجنوب التي تكاد التي تكاد تكون شبه منتهية عمل الاحتلال على تدميرها بصورة ممنهجة وحاقدة وبإذن الله سيتم ذلك قريباً

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة