منذ دقيقه
الزبيدي : قريبا سنبدأ تسلم إدارة المناطق المحررة في الجنوب
  جدد رئيس المجلس الإنتقالي اللواء / عيدروس الزبيدي التقدير العالي لكل جهود الجنوبيين من أبطال المقاومة وقوات الدعم والأسناد وكافة الأجهزة الأمنية المناط بها مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره في الجنوب وما حقق في هذا المضمار .   جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في
منذ 4 دقائق
الغبي عدو نفسه ...!
  يعتقد بعض المعارضين للمجلس الإنتقالي انهم اكتشفوا فضيحة عندما ينزلون وثائق تثبت أن أحد أعضاء الهيئة الرئاسية كان بحزب الإصلاح أو حزب المؤتمر أو الاشتراكي أو الرابطة وغيرها .   هولاء المحرضين يخدمون الإنتقالي من حيث لا يعلمون فقد أوضحوا للناس أن الإنتقالي جبهة وطنية
منذ 20 دقيقه
أرفع بندقك يا صالح الجبواني !!
  نعم ارفع بندقك يا صالح الجبواني فصوته لن يسمعه أحد ورجعه ليس له صدى !!   أما مشيخة (آل فريد )التي قلت أنه ينعق عليها الغربان عندما وصل عرابكم ( المقبور) علي عنتر .. فأنت تعلم انه ما كان لك ولأمثاله إن ترتقوا ذلك المرتقى الصعب وتصلوا (الصعيد) حاضرة العوالق إلا بمساعدة
منذ 6 ساعات و 17 دقيقه
الشيخ ‘‘راجح باكريت‘‘ المحافظ الجديد لمحافظة المهرة
  علم من مصادر خاصة أن الشيخ راجح سعيد علي باكريت سيكون هو المحافظ القادم لمحافظة المهرة التي تعاني من تدني مستوى الخدمات فيها وأصبحت خلال السنوات الثلاث ممرا للتهريب للمنوعات والسلاح والوقود للإنقلابيين في صنعاء .   وعلم موقع "شبوه برس" أن الشيخ راجح باكريت يؤمل منه
منذ 6 ساعات و 50 دقيقه
‘‘بن عيدان‘‘ اتباع مشروعي هادي والعطاس يهاجمون الانتقالي لأنه لم يستأذنهم في مشرعة الجنوبي
  قال سياسي جنوبي أن اخواننا الفيدراليين اليمنيين سواء أصحاب الستة أقاليم (هادي) أو الاقليمين (العطاس) يحملون مشاريع سياسية تناقض مشروع المجلس الانتقالي الذي يهدف لدولة جنوبية فيدرالية و تجد أتباعهم يهاجمون  المجلس و يصفونه بكل النعوت   وقال الأكاديمي والسياسي
الرئيسية مقالات الغبي عدو نفسه ...!
مقالات
الجمعة 27 أكتوبر 2017 11:31 مساءً

الغبي عدو نفسه ...!

وضاح بن عطية
مقالات أخرى للكاتب
كذابون ... أمرهم لله ...
القضية الجنوبية بأيد أمينة ....!
هل من علاقة بين طرد قوات علي محسن من صحراء شبوه وعملية أبين الإرهابية
الإنتقالي ... نتاج مرحلة نضالية وضرورة شعبية ودولية .!
حوار البندقية يبدأ من محافظة شبوه
ركز معي يا دهمس ....!
مشكلة الإخونج في اليمن ...!
هل من بديل للشرعية في الشمال بعد أن وجد البديل في الجنوب ....!
تذكروا أين كنا و أين كانوا ....!
مآلات الأحداث على ضوء إحتفالات 14 أكتوبر ..!

 

يعتقد بعض المعارضين للمجلس الإنتقالي انهم اكتشفوا فضيحة عندما ينزلون وثائق تثبت أن أحد أعضاء الهيئة الرئاسية كان بحزب الإصلاح أو حزب المؤتمر أو الاشتراكي أو الرابطة وغيرها .

 

هولاء المحرضين يخدمون الإنتقالي من حيث لا يعلمون فقد أوضحوا للناس أن الإنتقالي جبهة وطنية جنوبية عريضة ضمت كل الشخصيات الوطنية من كل القوى والتوجهات في الجنوب ولم يقم المجلس بإقصاء أي تيار دامه يؤمن باستقلال الجنوب وتقرير مصيره بنفسه .

 

لقد أثبت هولاء الأغبياء من حيث لا يعلمون أن المجلس الإنتقالي جبهة وطنية جنوبية عريضة متناسقة متفقة على ثوابت وطنية جنوبية يؤمن بها شعب الجنوب وأثبتوا للجميع أن الإنتقالي ليس مكون أو حزب سياسي أو أيديولوجية فكرية كما كانوا يدعون سابقا .

 

#وضاح_بن_عطية

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال