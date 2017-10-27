الغبي عدو نفسه ...!

يعتقد بعض المعارضين للمجلس الإنتقالي انهم اكتشفوا فضيحة عندما ينزلون وثائق تثبت أن أحد أعضاء الهيئة الرئاسية كان بحزب الإصلاح أو حزب المؤتمر أو الاشتراكي أو الرابطة وغيرها .

هولاء المحرضين يخدمون الإنتقالي من حيث لا يعلمون فقد أوضحوا للناس أن الإنتقالي جبهة وطنية جنوبية عريضة ضمت كل الشخصيات الوطنية من كل القوى والتوجهات في الجنوب ولم يقم المجلس بإقصاء أي تيار دامه يؤمن باستقلال الجنوب وتقرير مصيره بنفسه .

لقد أثبت هولاء الأغبياء من حيث لا يعلمون أن المجلس الإنتقالي جبهة وطنية جنوبية عريضة متناسقة متفقة على ثوابت وطنية جنوبية يؤمن بها شعب الجنوب وأثبتوا للجميع أن الإنتقالي ليس مكون أو حزب سياسي أو أيديولوجية فكرية كما كانوا يدعون سابقا .

#وضاح_بن_عطية

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