أرفع بندقك يا صالح الجبواني !!

نعم ارفع بندقك يا صالح الجبواني فصوته لن يسمعه أحد ورجعه ليس له صدى !!

أما مشيخة (آل فريد )التي قلت أنه ينعق عليها الغربان عندما وصل عرابكم ( المقبور) علي عنتر .. فأنت تعلم انه ما كان لك ولأمثاله إن ترتقوا ذلك المرتقى الصعب وتصلوا (الصعيد) حاضرة العوالق إلا بمساعدة الانجليز وفي غياب أهلها , نعم ما كان لكم أن تطئوها بأقدامكم إلا بعد أن تمت الصفقة بينهم وبين دهماء الجبهة القومية ..وبعد أن رضي عنكم أسيادهم الجدد (الانجليز) الذين طالما عيرتمونا بعقد المعاهدات معهم أوائل القرن العشرين فعلى الأقل (آل فريد) كانت معاهدتهم معهم الند للند ..وليس كحزبكم الطليعي الذي تنازل عن كل شيء مقابل السلطة !!

وكلنا يعرف أنكم قد قمتم بالمقابل بإقصاء كل القوى الوطنية الشريفة واختزلتم مناطق الجنوب ومسمياتها التاريخية إلى مجرد أرقام من 1 -6

نعم وحدتم السلطنات بالنار والحديد وكذبتم على شعب الجنوب ببناء دولة مدنية وإذا بكم تجلبون استعمارا شيوعيا العن واشد كفرا من عبدة الأصنام في الجاهلية التي كان رجالها يتحلون بمعايير الشرف والرجولة والفروسية وأكثر عدلاً من رفاقكم في موسكو!!

فأي انتصار وأي استقلال قد تحقق في عهدكم الماركسي ؟الذي قام على جماجم شعب الجنوب وجلب الدمار والخراب معه إلى بلادنا ؟حتى أصبحت وكراً للبوم والغربان السوداء تنعق على أطلالها من المهرة حتى باب المندب والحبل على الجرار حتى اليوم !!

ثم لماذا تنتقد المقبور (علي عنتر ) وتتهمه وحده بأنه رسول (اليمننة ) وتبرئون أنفسكم اليوم من هذه التهمة وهي كانت من أدبيات حزبكم الطليعي .!!

إن الوفاء بالعهد من شيم العرب .. وان من خصالهم ذكرهم محاسن موتاهم .. وانتم تخليتم عن هذه الصفات الحميدة عندما أصبح ماركس ولينين وكاسترو تتصدر أفكارهم وصورهم مقاركم الرسمية بل و أسماء أولادكم ؟ ونسيتم في حمئة جلسات الأنس (الاشتراكية) أبطال الإسلام مثل :خالد بن الوليد، وصلاح الدين الأيوبي !! .

أما صالح فريد فقد كان يقاتل بشرف في جبهات القتال مع رجال شبوة ومعهم ابن عشيم والجفري في حين كان البعض يمارس هواياته في النوادي والفنادق أو يتابع استثماراته وأرصدته في جنيف وأملاكه في دبي !!

في الوقت الذي كان فيه أبناء العوالق يستشهدون في جبهات القتال ،أما قولك أن عيدروس يريد استعادة السلطة لهم وللسلاطين ولبن بريك وللمرأة وكل التناقضات فهذا هو شر البلية ما يضحك كما يقولون .

أما تخرصاتك التي ذكرتها على صالح فريد، فهو لم يدخل المجلس إلا مكرها ولا يحب الزعامة والظهور كغيره , أما انتقادك للمجلس فهو تكريس فاضح لنظرتك القاصرة وزرع المناطقية السقيمة وأنت تعلم يقينا أن عيدروس وأبناء الضالع الشجعان قاتلوا بشجاعة في الضالع بوابة الجنوب وتمكنوا من كسر ودحر موجات الجراد البشري (الحوثية – العفاشية) ولا ينكر شجاعتهم إلا جاحد حتى أصبحت الضالع أول منطقة محررة في الجنوب .

أما صالح فريد ورجاله فقد قادوا جبهات القتال في شبوة وسطروا ملاحم الشرف وقد شهد لهم العدو قبل الصديق ودفع أبناء شبوة أكثر من 500 شهيد وصالح فريد كان يخرج من بين الرماد والركام كالفينيق !!

لا تحرسه دبابة ولا مدفع ولا أباتشي وكتب الله له السلامة والجمالة لم يهرب ولم يجبن وكان يناطح برأسه في كل المعارك ..دمروا بيوته في الصعيد والبريقه في حين كان غيره يبيعون شبوة للعدو ويقبضون الأثمان .

أما قولك أن بن فريد ولملس وعيدروس قد جندتهم مخابرات خارجية فلا تلبس مسوح الرهبان وتلقي المواعظ وأنت تعلم أن كل إناء بما فيه ينضح.

ونصيحتي لك أن تبحث لك عن موقف أكثر نزاهة وحيادية من اجل الجنوب .

د.علوي عمر بن فريد

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