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الشيخ ‘‘راجح باكريت‘‘ المحافظ الجديد لمحافظة المهرة

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شبوه برس - خاص - الغيظة المهرة
الجمعة 27 أكتوبر 2017 05:18 مساءً

 

علم من مصادر خاصة أن الشيخ راجح سعيد علي باكريت سيكون هو المحافظ القادم لمحافظة المهرة التي تعاني من تدني مستوى الخدمات فيها وأصبحت خلال السنوات الثلاث ممرا للتهريب للمنوعات والسلاح والوقود للإنقلابيين في صنعاء .

 

وعلم موقع "شبوه برس" أن الشيخ راجح باكريت يؤمل منه أبناء المهرة خيرا ليكون خلفا للمحافظ الإصلاحي محمد عبدالله كده الذي شهدت المهرة في عهده إنتكاستها وأن تعيين باكريت ينتظر التوقيع ما لم يتدخل بقوة ذوي النفوذ المستفيدين من عمليات التهريب عبر المهرة لتعطيله ,كون راجح باكريت رجل أمني وإداري ويحضى بنفوذ قبلي واسع التحالف  يشمل حلف الشراوح بزعامه اكبر قبايل المهره كلشات وسموده وثوعار ويسهول ومغفيق وقمصيت والجدحي وبن سعتين

ويعتبر باكريت من المشايخ المناصب في هو المهره هو وباعباد , وتشكل هذه القبائل اكثر من نص سكان المهره

 

 فمن هو الشيخ راجح باكريت ؟ وهل هو جدير بأن يمسك مقاليد السلطة في محافظة المهرة ؟

1. هو الشيخ راجح سعيد علي باكريت .

2. من مواليد مديريه حوف محافظه المهره سنه 1975م .

3. خريج ثانويه عامه 1994م

4. حاصل على بكلاريوس اداره اعمال .

5. انتسب الى سلك التربية والتعليم في محافظة المهرة ، وعمل مدرسا منذ 1996م إلي 2000م  .

6. عين مستشارا لمحافظ المهره للشوون الأمن في عام 2013م .

7. تم تكليفه من قبل الاخ الوزير  محمد ناصر لمكافحه التهريب عام 2014م .

8. كلف مدير فرع الأمن القومي في المهرة عام 2015م  .

9. أحد الشيوخ البارزين في المهرة ، وشيخ ضمان من قبل شؤون القبائل في المهرة .

10. تعرض لمحاوله اغتيال في 2014م  من قبل المهربين ، حيث أصيب من جراء ذلك الإعتداء .

 

 

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