‘‘بن عيدان‘‘ اتباع مشروعي هادي والعطاس يهاجمون الانتقالي لأنه لم يستأذنهم في مشرعة الجنوبي

قال سياسي جنوبي أن اخواننا الفيدراليين اليمنيين سواء أصحاب الستة أقاليم (هادي) أو الاقليمين (العطاس) يحملون مشاريع سياسية تناقض مشروع المجلس الانتقالي الذي يهدف لدولة جنوبية فيدرالية و تجد أتباعهم يهاجمون المجلس و يصفونه بكل النعوت

وقال الأكاديمي والسياسي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" في منشور رصده موقع "شبوه برس" أن التنظيمات السياسية ليست جمعيات مجتمع مدني أو أندية رياضية أو جمعيات خيرية يلتقي في نشاطها كل طبقات المجتمع و أطيافه السياسية .

وجاء في المنشور : أن التنظيمات السياسية أحزابا أو تحالف أحزاب أو جبهات مرحلية لديها رؤى سياسية واضحة تعمل من اجل تحقيقها و تضع برامجها و خططها من أجل تحقيق هذه الرؤى.

لا افهم كيف يمكن أن تدخل جبهة أو تحالف أو مكون سياسي في إندماج مع جبهة أو حزب يحمل روية تناقض تماما ما تسعى إليه تلك الجبهة في رؤيتها السياسية .

وقال "بن عيدان" أن أخواننا الفيدراليين اليمنيين سواء أصحاب الستة (هادي) أو الاقليمين(العطاس) يحملون مشاريع سياسية تناقض مشروع المجلس الانتقالي الذي يهدف لدولة جنوبية فيدرالية و تجد أتباعهم يهاجمون المجلس و يصفونه بكل النعوت لان المجلس لم يستوعبهم او لانه لم يأخذ الإذن منهم ... كيف لهم يحملون مشروع فيدرالية يمنية و يريدون أن يكونوا أوصياء على مشروع دولة الجنوب في نفس الوقت .?

اتبعنا على فيسبوك