إنفجار في سيئون يسفر عن تدمير طقم عسكر وأنباء عن سقوط قتلى

سمع دوي انفجار عنيف بعد ظهر اليوم في انحاء متفرقة من مدينة سيئون بوادي حضرموت اليوم ،وبحسب مصادر خاصة فإن طقم عسكري تعرض للاستهداف بعبوة ناسفة ما ادى الى تضرر الطقم في واجهته الأمامية , الانفجار حدث في حي السحيل .

وافاد مصدر طبي مصدر طبي أفاد بوصول عدد من الجرحى إصابة بعضهم خطيرة جدا حتى الان لا تتوفر معلومات بأن هناك قتلى من الجنود , فيما ذكرت مصادر أخرى سقوط قتلى لم تؤكده مصادر رسمية

ووقع الانفجار في شارع قريب من سوق القات بالمدينة في مدخل سيئون الغربي حيث كان من المفترض ان يحتضن

وادى الانفجار الى تضرر عدد من العربات القريبة من الطقم ومنها صالون باجيرو واصابة دراجة نارية

اتبعنا على فيسبوك