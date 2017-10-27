رئيس وأعضاء المجلس الإنتقالي يصلون محافظة المهرة (صور)
المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - الغيظة المهرة
الجمعة 27 أكتوبر 2017 03:50 مساءً
وصل بعد ظهر اليوم موكب قيادة المجلس الانتقالي الى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة قادمين من المكلا .
وحظي الموكب باستقبال وحفاوة شعبية كبيرة من قبل ابناء المحافظة .
واصطف العشرات من المواطنين في مناطق عدة في المهرة للترحيب والقاء تحيات السلام على الموكب الذي شق طريقه باتجاه الغيضة .
وكان في استقبال القائد الزبيدي القيادي قاسم الثوباني وهو احد شباب المحافظة والذين كان لهم صولات وجولات في مناطق القتال في جبهات الضالع وجبهة المسيمير .
*- الزبيدي يزور البطق المقاوم قاسم الثوباتي
اتبعنا على فيسبوك