قيادي حوثي : لدينا الملفات التي نحرق بها صالح وابن اخيه طارق وسط ميدان التحرير

قال القيادي والاعلامي في المليشيات الانقلابية، اسامة ساري، انهم حصلوا على ملفات مهمة بشأن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وابن اخيه طارق محمد عبد الله صالح، متوعداً بحرقهما في ميدان التحرير.

وأكد ساري أنه شخصياً اطلع على " على ملفات وفيديوهات لو يتم بثها لتحرك آلاف المؤتمرين الشرفاء ليحرقوا أحياء عفاش وطارق وسط ميدان التحرير لما فيها من فضائح".

واتهم القيادي الحوثي نجل شقيق صالح، بأنه يقوم بلعبة قذرة، ويقف وراء جرائم يقوم بارتكابها من وصفهم بـ"المندسين" في جماعته لتشويه سمعتها.

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