تنسيقية مكونات الحراك والمقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني تشكر جماهير شبوه

في خضم الانتصارات الجنوبية والتي توالت بعد اعلان عدن التاريخي الذي جاء بناء على التفويض الجماهيري واعلان تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدا خطوات فعلية ملموسة من خلال الامتداد ليشمل كافة ارض الجنوب الطاهرة فقد قالت جماهير شبوة كلمتها في مهرجان عزان العز والشموخ معبرة عن ارادتها الثورية الحرة التي لاتنكسر او تلين

وامام ذلك الانتصار الكبير فان اللجنة التنسيقية لموحدة لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية ومنضمات المجتمع المدني الجنوبي في شبوة إذ تعرب عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لثوار شبوة عامة ولتلك الحشود الجماهيرية التي جاءت من كل حدب وصوب للمشاركة في مهرجان عزان التاريخي وللدفع بمسيرة الثورة الجنوبية ومجلسها الانتقالي نحو الامام مؤكدين الوفاء ومجددين العهد لدماء الشهداء ولاهداف الثورة الجنوبية .

وتتقدم بجزيل شكرها لكل من ساهم في إنجاز تلك الفعالية من اللجان الفرعية التي بذلت كل جهدها في انجاح الحشد وتشكر السلطة المحلية ممثلة بمامور المديرية وكل مشائخ واعيان عزان على كل التسهيلات التي قدموها لإنجاح الفعالية .

والشكر موصول لنخبتنا الشبوانية وشبابها البواسل الذين قامو بتامين الحشد وتامين ضيوف شبوة

صالح علي الدويل

الناطق الرسمي

اللجنة التنسيقية الموحده لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني

م/شبوة

26/اكتوبر/ 2017م

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