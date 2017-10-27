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الجمعة 27 أكتوبر 2017 10:29 صباحاً

أبين الجريحة .. وكلام بن بريك !!

بأقلامهم
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نبدأ كلامنا بما قاله الأخ اللواء أحمد  بن بريك اليوم عن تفسير المسترزقون من حثالات عفاش وعلي بلسن ورد  بقوله (حد يعور عينه) ويقصد أبين الابيه أبين بلاد الشهداء في كل الجبهات أبين ضحية الإرهاب  وأقول أن أحمد بن بريك لم يرتكب أي جريمه بحق أبين ولا يوجد عنده قطرة دم لجريح من أبين ولم يسلم أبين عام 2011م للقاعدة ولن يكون مشارك في حصار أبين وأهلها عامين .

 

لم يكن "بن بريك" متواطئ في مجزرة المعجله أو الصولبان وكوارث كبيره حلت بأبين الجريحة وأبنائها منذ عام 1994م  حتى اليوم .

 

من دمر أبين هم الذين يسيطرون على أعلى المناصب في الدوله ولم يقدمون لابين غير الخراب والدمار والحرمان والبؤس.

كان المحتل اليمني  يسهدف تدمير أبين بكل ما أوتي من قوة وكبار قومها صامتون .

 

جاءت عاصفة الحزم لمحاربة المد الصفوي الإيراني المجوسي وكان لأبناء أبين في كل الجبهات صولات وجولات وقدمت خير أبنائها فداء للجنوب والأرض والعرض ولكن بقي من كان أيام عفاش صامتون .

 

من يتسلطون على أبين نفس الوجوه وفي كل مفاصل شرعية هادي وإلى الآن ماذا  فعلوا لابين لازالت مديرات في أبين  خارج التغطيه في كل المجالات لذا اقول لأبناء أبين  حاسبو من أجرم  في حق أبين وأهلها أبين  ضحية ومسؤلي أبين هم المسؤلون .

 

أبين رجالها الشرفاء في كل شبر منها لن تكون إلا مع الجنوب ولذلك أدرك المحتل منذو احتلاله للجنوب وعمل على تدمير أبين أرض وإنسان  ولكن هيهات هيهات هيهات أبين عصية وسوف تلقن كل الاوغاد دورس  لن ينسوها مطلقاً .

لن ينجح دعاة تمزيق اللحمة الجنوبيه وشق الصف في الظفر بأبين لتكون عامل لتفقرقة الجنوب العربي .

أبين بإذن الله  صمام امان الجنوب العربي 

 

  *# بدوي  كازمي ابيني لا توجد في أرضه أي خدمات من قبل الشرعية .. أي خارج  التغطيه

 

#علي_احمد_الكازمي

 

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