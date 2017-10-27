وزير خارجية اليمن : نرفض فتح السفارات بعدن حتى لا ينفصل الجنوب

استمرارا للممارسات التي تنفذها حكومة الشرعية ضد العاصمة عدن ومختلف محافظات الجنوب، والتي تسعى من خلالها لإبقاء الجنوب قيد المعاناة والانهيار، اعترف وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، انهم يرفضون فتح السفارات بعدن حتى لا ينفصل الجنوب.

جاء ذلك في تساؤل كتبه الصحفي ” باسم فضل الشعبي ” على صفحته بالفيس بوك، تحت عوان ” أصحيح هذا” رصده موقع "شبوه برس" وينشر نصه :

كشف المنشور عند حديث للمخلافي اليوم في لقاءه بعدد من ابناء تعز، حيث توجه بعضهم بسؤاله عن عدم فتح سفارات دول العالم بعدن حتى ينجزون الكثير من معاملاتهم،

فرد عليهم المخلافي: نحن من نرفض فتح السفارات بعدنسمحنا بفتح السفارات الأجنبية بعدن منذ تحريرها لكان الجنوب قد انفصل،

واضاف لن يتم ذلك، قبل تحرير المحافظات الوسطى والشمالية.

وخاطب المخلافي بحسب الناشطين بقوله : اليوم تبحثوا عن سفارة من أجل تختموا ورقة او من أجل تأشيرة عمل ولكنكم ستخسروا الجنوب كامل، مضيفا ” خلوكم عقال وتحملوا اي شي في سبيل اليمن والوحدة اليمنية “.

وتعد هذه فضيحة جديدة، لحكومة الشرعية، وتأكيداً واضحاً عن وقوف الشرعية خلف المعاناة التي يتجرعها ابناء الجنوب منذ ثلاث سنوات، سواء في مجال الخدمات او اغلاق السفارات وتعطل أعمال الكثير من المواطنين وسفرياتهم.

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