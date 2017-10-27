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الزبيدي: قريبا سنبدأ تسلم إدارة المناطق المحررة في الجنوب

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شبوه برس - خاص - المكلا
الجمعة 27 أكتوبر 2017 09:50 صباحاً

 

جدد رئيس المجلس الإنتقالي اللواء / عيدروس الزبيدي التقدير العالي لكل جهود الجنوبيين من أبطال المقاومة وقوات الدعم والأسناد وكافة الأجهزة الأمنية المناط بها مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره في الجنوب وما حقق في هذا المضمار .

 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة الاقتصادية للجنوب بحضرموت يوم الخميس والذي رحب في مستهله برجال الصحافة والإعلام للدور الذين يطلعون به من خلال رسالتهم النبيلة التي تحمل الدعوة إلى المزيد من رص الصفوف والتلاحم والتقارب بما يعزز أواصر التآخي والمحبة ونبذ الفرقة والاتجاه الجاد والمسؤول لتعزيز أيضاً مبدأ التصالح والتسامح .

 

من جانب آخر كشف أثناء رده على سؤال لأحد الصحفيين بأن قناة عدن والإذاعة سيعاودان بثيهما قريبا بدعم من دول التحالف ، مجدداً التأكيد بأننا نسير بخطى واثقة نحو الهدف المنشود لشعبنا.

 

من جانبه قال أحمد سعيد بن بريك عضو هيئة رئاسة المجلس في رده على سؤال آخر من أحد الصحفيين عن الإرهاب حيث قال : تحركنا من عدن كقيادة للمجلس الإنتقالي عبر البر وقطعنا أكثر من 600 كيلو ومرينا عبر بؤر كانت أو لازال يوجد فيها عناصر إرهابية مختبئة هنا أو هناك وهي مصتنعة وسنقتلعها حتماً، هذا القرار الذي اتخذناه لنؤكد للعالم بأننا نحن أصحاب الأرض ونحن القادرون على اقتلاعها من جذورها أن لم يكن قد حققنا ذلك إلا ببقاء أو اختفاء بعض البؤر كما اسلفت .

 

وفي إجابة على سؤال آخر لماذا لم يتسلم المجلس الإنتقالي السلطات في الجنوب وخاصة في المحافظات المحررة ..؟ أجاب رئيس المجلس الإنتقالي اللواء / عيدروس الزبيدي بالقول : بأن هذه المرحلة تتطلب مننا تكثيف الجهود لإعادة وبناء مؤسسات دولة الجنوب التي تكاد التي تكاد تكون شبه منتهية عمل الاحتلال على تدميرها بصورة ممنهجة وحاقدة وبإذن الله سيتم ذلك قريباً .

 

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