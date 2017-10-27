وكيل محافظة المهرة يدعو أبناء المحافظة للمشاركة في مهرجان الإنتقالي

نفي الوكيل الاستاذ سعيد سعدان وكيل محافظة المهرة و هو قيادي جنوبي بارز" الاشاعات الواردة في بعض المواقع الالكترونية عن فرض شروط امام المجلس الانتقالي الجنوبي و تنظيم الفعالية.

و ذكر الوكيل سعدان أن التحضيرات ممتازه... ولا شروط هذه التسريبات التي لا اساس لها من الصحة من قبل اشخاص اصلاحيين وعفاشيين تهستروا وفقدوا صوابهم من المجلس الانتقالي و أن ابناء المهره ينتظرون بشغف زيارة القائد عيدروس وسنكون في استقبالهم.

و من جهته دعا ابناء المهره بكل فئاتهم وقبائلهم وانتماءاتهم للمشاركه في المهرجان الجماهيري في الغيضه بمناسبة اشهار المجلس الانتقالي بالمحافظه.

وفي نفس السياق ذكر الوكيل سعدان " أن السلطان عبدالله بن عيسى عضو المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس المجلس العام لابناء المهره وسقطرى قدم اليوم من سلطنة عمان للمهرة لاستقبال الرئيس عيدروس الزبيدي ومرافقيه من أعضاء المجلس الانتقالي وللمشاركة في مهرجان تدشين الجمعية الوطنية للمجلس الأنتقالي.

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