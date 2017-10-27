المنصب بن الشيخ أبوبكر يبارك إشهار المجلس الإنتقالي بـ حضرموت

في تظاهرة عارمة : المتقاعدون العسكريون الجنوبيون يهددون بثورة جياع لا تبقي ولا تذر في مواجهة سفه الحكومة (ملف صور) نظمت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي في العاصمة عدن، يوم أمس الخميس وقفة احتجاجية طالبت حكومة الشرعية بصرف مرتبات كافة قادتها ومنتسبيها للأشهر المتاخرة، وإيقاف المهازل التي ما زالت تتسبب بالمعاناة للموظفين في مختلف قطاعات الدولة. وفي الوقفة

المرأة الحضرمية تؤيد وتبارك إشهار المجلس الانتقالي الجنوبي بالمكلا. دائرة المرأة في المجلس التنسيقي لقوى التحرير والاستقلال بحضرموت تؤيد اشهار المجلس الانتقالي الجنوبي كما باركت افتتاح مقر المجلس الانتقالي بالمكلا. حيث أكدت رئيسة دائرة المرأة بالمجلس التنسيقي الناشطة/ عطيات عبود على أن حضرموت والجنوب تنتظر الإنجاز العظيم

وزير خارجية اليمن : نرفض فتح السفارات بعدن حتى لا ينفصل الجنوب استمرارا للممارسات التي تنفذها حكومة الشرعية ضد العاصمة عدن ومختلف محافظات الجنوب، والتي تسعى من خلالها لإبقاء الجنوب قيد المعاناة والانهيار، اعترف وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، انهم يرفضون فتح السفارات بعدن حتى لا ينفصل الجنوب. جاء ذلك في تساؤل كتبه

الزبيدي: قريبا سنبدأ تسلم إدارة المناطق المحررة في الجنوب جدد رئيس المجلس الإنتقالي اللواء / عيدروس الزبيدي التقدير العالي لكل جهود الجنوبيين من أبطال المقاومة وقوات الدعم والأسناد وكافة الأجهزة الأمنية المناط بها مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره في الجنوب وما حقق في هذا المضمار . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في