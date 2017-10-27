المنصب بن الشيخ أبوبكر يبارك إشهار المجلس الإنتقالي بـ حضرموت
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شبوه برس - خاص - المكلا
الجمعة 27 أكتوبر 2017 09:35 صباحاً
أعلن المناضل المنصب حسن حسين بن الشيخ ابوبكر رئيس مجلس الحراك الثوري بمديرية تريم وكافة اعضاء ومناصريه يباركون ويؤيدون اعلان و إشهار المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت
وأعتبروا ان هذا العمل ثمار جهد الثورة الجنوبية وتضحياتها في سبيل الوصول إلى جسم جامع للثورة الجنوبية نحو حامل سياسي
و ان إشهار المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت خطوة مهمة بل وأساسية ويمثل أهم اساس لتحقيق ماينتظره ويتطلع اليه اهلنا في الجنوب العربي
و ان الدولة الجنوبية تتشكل ملامحها وهو مايحصل اليوم في بناء المؤسسات والبنية التحتية وماشوهد هذا اليوم انه مجهود جبار وان الجنوب قادم باذن الله وانها لثورة حتي تحقيق النصر
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