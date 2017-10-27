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اخبار المحافظات

شهيد جديد من أبناء الإمارات في رحاب الخالدين

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شبوه برس - متابعات - ابوظبي
الجمعة 27 أكتوبر 2017 09:32 صباحاً

 

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد العريف أول سعيد مطر علي الكعبي خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته.

 

من جانبه قال راشد الكعبي، شقيق الشهيد العريف أول سعيد مطر علي الكعبي (36) سنة أن عائلته استقبلت نبأ استشهاد ابنهم بروح يملؤها العز والثبات، وبنفس راضية، حيث اعبتر أهله أن الشهادة في ميادين الواجب وساحات الدفاع عن الحق شرف عظيم لأبناء الوطن الغالي، وسيظل عطائهم الثري وسام على صدور شعبهم وأهلهم.

 

وأشار إلى أن الشهيد تربى في عائلة يعمل جميع أبنائها في السلك العسكري بما فيهم أحد أخواته فهو الخامس من بين 13، 7 ذكور و6 اناث، متزوج ولدية 4 أبناء أكبرهم مطر (8)سنوات ،حليمة (6)سنوات، فاطمة(4)سنوات وآخر العنقود راشد (3)سنوات كان حلم حياته أن يكون شهيد في ميادين الحق ونصرة المظلومين دفاعاً عن الوطن وتلبيةً لنداء قادتنا الكرام.

 

ونوه إلى أن الشهيد طلب برسالة صوتية من أخوته أن يقوموا بالتجمع في منزل والدتهم، حيث سيعود من مهمته العسكرية يوم الخميس إلا أنهم تفاجئوا بنبأ استشهاده قبل ساعات من موعد عودته، ، لترتقي روحة الطاهرة مع الشهداء والصديقين على  ارض المملكة العربية السعودية دفاعاً عن امن وسلامة الخليج العربي واستعادة الشرعية والحفاظ علي وحدة وسلامة ارض اليمن الشقيق.

 

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