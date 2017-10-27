مواجهات سياسية وعسكرية قادمة بين الإنتقالي والشرعية بسبب ‘‘الستة الأقاليم أو الموت‘‘

توقع كاتب جنوبي شاب ان تشهد الايام القليلة القادمة تصعيدا كبيرا بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اليمنية .

وقال "نبيل عبدالله" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص : انه ليس من صالح الجنوبيين ان تكون هناك مواجهة سياسية او لا سمح له عسكرية بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اليمنية .

واضاف قائلا :" لدينا في قضية هي القضية الجنوبية لدينا مشكلة تحتاج الى حل من يرفض الحل هو من يمثل المشكلة واعني هنا الحل لعادل والمنطقي وحتى الوسطي والمؤقت .

هناك حلول يمكن ان تجمع الجميع وتنظم العمل بينهم وتوحدهم ولكن لنبحث عن من رفض ذلك وتعامل بمنطق الوحدة او الموت بتعديل بسيط ( الستة اقاليم او الموت )

ان كان هناك من يعتبر المجلس الانتقالي مشكلة فمن صنع المشكلة ؟

ان كان هناك من يرى الامارات دولة احتلال فمن دفع الجنوبيين الى احضانها ؟

نطرح هذه الحجج المنطقية رغم اننا نختلف مع تصوراتهم حول المجلس وحول دولة الامارات .

كنا نتمنى ان نرى توافق جنوبي يقود لتشكيل سلطة توافقية انتقالية للجنوب يشارك هادي في تشكيلها ونرى عيدروس الزبيدي حاضر فيها وفي المقابل هناك توافق على انجاح الجنوبيين في الشرعية كممثلين عن الجنوب في السلطة المركزية للدولة .

كان بامكان الجنوبيين سوى مؤمنين بالوحدة او الاستقلال كان بإمكانهم الاتفاق على صيغة مشتركه تقوم على احترام الجنوب كطرف وشريك واحترام وحدته والاحتكام للإرادة الشعبية وعبرها يقول المواطن كلمته .

كان هناك تقارب كبير بين هادي وجنوبيي الشرعية من جهة و اعضاء ورئيس المجلس الانتقالي من جهة لكن للأسف هادي لم ينمي تلك العلاقة ويعززها بتفاهمات مشتركة واراد من الجميع ان يكونوا نسخ مشابهه من ياسين مكاوي .

هادي من دفع الجنوبيين للبحث عن خياراتهم المشروعة وكان هذا طبيعي ومنطقي فلن يبقى احد يتوسل التفاتك اليهم او قبولك بهم الى مالا نهاية .

التصعيد بين المجلس الانتقالي والشرعية سيكون اكثر واكثر حدة بمرور الايام وهذا امر متوقع وطبيعي ورغم اننا كنا نتمنى ان لا نصل له الا ان من فرضه هو من فرض او دفع الى تشكيل المجلس .

لا زال هناك متسع من الوقت وهناك الكثير من القواسم المشتركة ونحن مع سرعة الدخول في حوار مباشر بين الطرفين وفي نفس الوقت مع حق الجنوبيين في اختيار طريقهم ومسارهم السياسي الذي ربما يكون اللغة الوحيدة التي ستلقى صداها عند من لا يجد قراءة الواقع .

اتبعنا على فيسبوك