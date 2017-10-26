اللواء الزُبيدي يفتتح مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت (صور)

أفتتح رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد اللواء عيدروس الزُبيدي، صباح اليوم، مقر المجلس بمدينة المكلا محافظة حضرموت، للمضي إلى الأمام بأعمال الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس.

وعقب الافتتاح، طاف رئيس المجلس اللواء الزُبيدي، بمختلف أرجاء مقر المجلس الانتقالي الذي يأتي افتتاحه في إطار افتتاح مقرات المجلس بعدد من محافظات الجنوب.

وقال القائد الزُبيدي: يأتي افتتاح مقر المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة المكلا عاصمة حضرموت في إطار خطوات بناء مؤسسات المجلس بالمحافظات الجنوبية.

وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيمضي نحو تحقيق أهدافه وفقاً للخطط والأهداف المحددة بموجب إعلان تشكيل المجلس حتى تحقيق النصر الكبير بإقامة دولة الجنوب القائمة على العدالة والمساواة.

رافق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الزُبيدي، في الافتتاح أعضاء المجلس الشيخ صالح بن فريد العولقي، واللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، وأحمد لملس، وعضو المجلس رئيس الدائرة المالية بالمجلس المهندس عدنان الكاف، وفضل الجعدي، واللواء سالم السقطري، والعميد طيار ناصر السعدي، وعضو المجلس الناطق الرسمي للمجلس سالم ثابت العولقي وعضوة المجلس رئيسة دائرة الحقوق والحريات المحامية نيران سوقي.

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