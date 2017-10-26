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اخبار المحافظات

النخبة الحضرمية تفكك عبوتين ناسفتين بمدينتي المكلا وغيل باوزير

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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 26 أكتوبر 2017 01:19 مساءً
صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس

 

فككت وحدة نزع الألغام والمتفجرات بقوات النخبة الحضرمية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية عبوات ناسفة بمدينتي المكلا وغيل باوزير.

 

وقال مصدر مسؤول بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بأن وحدة نزع الألغام تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة تزن 50 كيلوجرام من المتفجرات محشوة بإسطوانة غاز معدة وجاهزة للتفجير بمنزل إحدى قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي بمديرية غيل باوزير بعد أن تم رصدها من قبل الأجهزة الاستخباراتية, كما تمكنت كذلك من تفكيك عبوة زرعت بسيارة تابعة للجيش في مدينة المكلا.

 

وأشاد المصدر باليقظة التي يتمتع بها أفراد قوات النخبة الحضرمية وقدرتهم على كشف مخططات العناصر الإرهابية الخبيثة بقيادة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية اللواء الركن فرج سالمين البحسني, داعيا إلى بذل مزيد من الجهود وتعاون المواطنين في التبليغ عن أي تحركات مشبوه.

 

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