وزارة الدفاع الأمريكية تقول إنها قتلت 60 عنصراً من تنظيم ‘‘داعش‘‘ في اليمن خلال عشرة ايام

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، مقتل 60 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن خلال الايام العشرة الأخيرة.

جاء ذلك بحسب تصريح أوردتها وكالة "الأناضول" على لسان المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون.

وقال باهون "العمليات الأمريكية المستمرة لمكافحة الإرهاب ضد داعش بالمناطق غير المحكومة في اليمن استمرت اليوم (الأربعاء) عن طريق تنفيذ غارتين جويتين منفصلتين بمحافظة البيضاء(وسط)". ولفت أن الغارتين "تسببتا في مقتل 9 إرهابيين".

وتابع "في الايام العشرة الأخيرة، تمكنت القوات الأمريكية من استهداف وقتل 60 عضواً من إرهابيي داعش في اليمن".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد شهود عيان ومصدر أمني يمني، للأناضول أن 10 من مسلحي التنظيم، قتلوا بالغارتين، وليس 9 كما أعلن البنتاغون.

ويقول البنتاغون، إن التنظيم يدرب عناصره على أسلحة آلية، وراجمات صواريخ، وبنادق كلاشينكوف، بعد أن استخدم المناطق الشاغرة أمنيًا في اليمن، ليخطط ويشن هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها. وتنظر الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سنوات، باعتباره مركز تدريب وعبور للتنظيمات الإرهابية.

والأربعاء فرضت الولايات المتحدة ودول الخليج العربية عقوبات على 11 شخصًا و كيانين باليمن؛ بتهمة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

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