منذ
اللواء الزُبيدي يفتتح مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت (صور)
  أفتتح رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد اللواء عيدروس الزُبيدي، صباح اليوم، مقر المجلس بمدينة المكلا محافظة حضرموت، للمضي إلى الأمام بأعمال الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس.   وعقب الافتتاح، طاف رئيس المجلس اللواء الزُبيدي، بمختلف أرجاء مقر
منذ 32 دقيقه
النخبة الحضرمية تفكك عبوتين ناسفتين بمدينتي المكلا وغيل باوزير
  فككت وحدة نزع الألغام والمتفجرات بقوات النخبة الحضرمية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية عبوات ناسفة بمدينتي المكلا وغيل باوزير.   وقال مصدر مسؤول بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بأن وحدة نزع الألغام تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة تزن 50 كيلوجرام من المتفجرات محشوة
منذ 37 دقيقه
وزارة الدفاع الأمريكية تقول إنها قتلت 60 عنصراً من تنظيم ‘‘داعش‘‘ في اليمن خلال عشرة ايام
  أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، مقتل 60 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن خلال الايام العشرة الأخيرة.   جاء ذلك بحسب تصريح أوردتها وكالة "الأناضول" على لسان المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون. وقال باهون "العمليات الأمريكية المستمرة لمكافحة
منذ ساعتان و 59 دقيقه
هاتوا مالديكم لكي نقيم الحجة على الإنتقالي
  لا أحبذ نقاش الاختلاف بين بعض الجنوبيين حول التوجهات السياسية وخصوصا بعد تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي و الذي يحاول اليوم البعض تعظيمه لدرجة تشعرك و كأننا نشهد ونعيش معارك طاحنة تسيل فيه الدماء حتى الركب فالأمر أيسر من ذلك بكثير ويمكن الحوار حوله بعيدا عن النزعات
منذ 3 ساعات و دقيقتان
عن الارهاب وعزان والانتقالي مرة اخرى
  ◀  "أصعب ما يواجهه  الملتزم في كتابته ، هو الاستدراج إلى سجال مع كاتب منفلت لا يملك أدنى حس بمسؤولية الكلمة "   ◀ بطبيعتي لا اهتم بكل من يكتب بطريقة عنصرية أو مناطقية بحته لثقتي بأنه لايعبر لا عن رأي نخب منطقته ولا رأي جمهورها فكاتبه اما انه لايحس بمسؤولية الكلمة
الرئيسية اخبار المحافظات وزارة الدفاع الأمريكية تقول إنها قتلت 60 عنصراً من تنظيم ‘‘داعش‘‘ في اليمن خلال عشرة ايام
اخبار المحافظات

وزارة الدفاع الأمريكية تقول إنها قتلت 60 عنصراً من تنظيم ‘‘داعش‘‘ في اليمن خلال عشرة ايام

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - اليمن
الخميس 26 أكتوبر 2017 01:14 مساءً

 

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، مقتل 60 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن خلال الايام العشرة الأخيرة.

 

جاء ذلك بحسب تصريح أوردتها وكالة "الأناضول" على لسان المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون.

وقال باهون "العمليات الأمريكية المستمرة لمكافحة الإرهاب ضد داعش بالمناطق غير المحكومة في اليمن استمرت اليوم (الأربعاء) عن طريق تنفيذ غارتين جويتين منفصلتين بمحافظة البيضاء(وسط)". ولفت أن الغارتين "تسببتا في مقتل 9 إرهابيين".

 

وتابع "في الايام العشرة الأخيرة، تمكنت القوات الأمريكية من استهداف وقتل 60 عضواً من إرهابيي داعش في اليمن".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد شهود عيان ومصدر أمني يمني، للأناضول أن 10 من مسلحي التنظيم، قتلوا بالغارتين، وليس 9 كما أعلن البنتاغون.

 

ويقول البنتاغون، إن التنظيم يدرب عناصره على أسلحة آلية، وراجمات صواريخ، وبنادق كلاشينكوف، بعد أن استخدم المناطق الشاغرة أمنيًا في اليمن، ليخطط ويشن هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها. وتنظر الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سنوات، باعتباره مركز تدريب وعبور للتنظيمات الإرهابية.

 

والأربعاء فرضت الولايات المتحدة ودول الخليج العربية عقوبات على 11 شخصًا و كيانين باليمن؛ بتهمة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة