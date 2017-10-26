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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:47 صباحاً

عفاش يمعن بإهانة هادي ونائبه ورئيس حكومته

ماجد الداعري
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أمعن علي عفاش في إهانة رموز الشرعية اليمنية ويصغهم بمرتزقة لأهم لهم سوى كسب مزيداً من الأموال من السعودية.

وقال - في خطاب متلفز أمس أمام وفد قبلي بصنعاء - أنه لاخوف من علي محسن وبن دغر ومن وصفه ب'الدنبوع'عبدربه منصور  هادي لكونهم بضاعته وخبزه وعجينه.

وأكد صالح،في خطابه المتلفز عبر قناته اليمن اليوم،أن قوات هادي وبن دغر وهادي، لايمكن ان تتقدم شبرا في أي جبهة كون ذلك سينهي فرصتهم في الإستمرار بحلب الملايين من الخزينة السعودية.

وطمن صالح أتباعه بعدم وجود أي نوايا لوقف الحرب من قبل قيادة شرعية هادي وعلي محسن وبن دغر،وقال لهم:اطمأنوا وافهموا الأمور واقرأوا ماوراء السطور..هؤلاء بضاعتي انا..والأزمة يمنية سعودية وليست يمنية يمنية ولاتقلقوا من أصحابنا ...لأننا سنتفق معهم ..وهم بضاعتي وخبزي وعجيني ..بضاعتي انا ..بضاعة علي عفاش..وهمهم كيف يحلبوا السعودية.

وهاجم صالح المبعوث الأممي  إلى اليمن إسماعيل  ولد الشيخ وقال إنه مبعوث اللجنة  السعودية الخاصة وليس مبعوث يحمل مشروع من الأمم المتحدة ومجلس الامن لحل الأزمة اليمنية،مستغربا من لقاءاته بهادي وبن دغر  وغيرهم ممن قال انهم لايمتلكون أي قرار بأيديهم  كون القرار في غرفة  العمليات بالرياض.

#ماجد_الداعري

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