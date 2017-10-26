أبرز ثلاثة مطلوبين يمنيين في قائمة الإرهاب الخليجية الأمريكية

برزت ثلاثة أسماء في القائمة الأمريكية الخليجية الجديدة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب ضمن 13 شخصية ومؤسسة يمنية قالت أمريكا ودول خليجية أنها تمول الإرهاب في اليمن .

وضمن الأسماء المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وقطر ومن المتوقع أن تعلن القائمة كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين محافظ يمني سابق وعضو في اللجنة الاستشارية في رئاسة الوزراء وقيادي بارز في المقاومة الشعبية .

وجاء عضو اللجنة الاستشارية في الحكومة اليمنية وأمين عام حزب الرشاد اليمني " عبدالوهاب الحميقاني " وعضو الوفد الحكومي في مشاورات جنيف وعضو هيئة علماء اليمن في مقدمة تلك الأسماء .

كما شملت القائمة محافظ محافظة البيضاء السابق نائف القيسي .

كما ضمت القائمة القيادي البارز في المقاومة الشعبية بمحافظة تعز الشيخ " عادل فارع الذبحاني " المكنى بأبو العباس الذي يقود الجبهة الشرقية في تعز ضد مليشيات الحوثي وصالح .

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