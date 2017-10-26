الرئيس الزبيدي : حضرموت ستكون كما يريدها أبنائها ولن يبقى فيها الجيش اليمني

وصف الكاتب السياسي في صحيفة الجزيرة السعودية الأستاذ "هاني مسهور" خطاب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي يوم أمس الأربعاء في مدينة المكلا بأنه خطاب هام ومسئول .

وقال "مسهور" في تغريده رصدها موقع "شبوه برس" أن ‏تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي على مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع ينم عن وعي سياسي بالمرحلة وأهمية تثبيت الاسس السياسية لمستقبل حضرموت والجنوب

موقع "شبوه برس" يقدم ملخص لأهم ما ورد في الكلمة الهامة التي ألقاها اللواء عيدروس يوم أمس في المكلا امام قيادات ورجال حضرموت ومنظمات المجتمع المدني الحضرمية.

((حضرموت ستكون كما يريدها ابنائها .. ولن يبقى اي جيش شمالي في حضرموت))

# قوات النخبة الحضرمية ستسيطر على كامل تراب حضرموت بما فيها مناطق الوادي وسندعمها بقوة ولن تبقى اي قوات شمالية بحضرموت.

# قوات النخبة الحضرمية، هي جيش لأبناء حضرموت لحماية أبناء المحافظة وثرواتها وقيادتها فالف تحيه لهم.

# حضرموت كانت دولة في الماضي وستبقى دولة في المستقبل بأذن الله .

# باركنا خطوة تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع ومازلنا نبارك وسنحافظ عليه كما نحافظ على حداقات اعيننا.

# جنوب بدون حضرموت ليس جنوب ، نحن أقوياء في الجنوب بحضرموت التاريخ والحضارة، فلا يستطيع أي احد تجاهل حضرموت اياً كان .

# ان المجلس الانتقالي وجد ليستعيد دولة الجنوب، ويمثل شعب الجنوب، ومن هذه اللحظة لن نترك مجال للمتاجرين باسم الجنوب ممن لا ينتمون للحراك ولا شعب الجنوب لا من قريب ولا من بعيد .

# نحن نتطلع الى ان تكون الجنوب دولة فدرالية وكل محافظة تحكم نفسها بنفسها وحضرموت قلب الجنوب وستكون كما يريد أبنائها ولا يوجد لدينا أي مشكلة في ذلك .

# ادعوا ابناء حضرموت الى الوقوف الى جانب محافظهم وقائد المنطقة العسكرية الثانية اخي اللواء فرج سالمين البحسني .

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