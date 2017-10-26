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اخبار المحافظات

‘‘سياسي جنوبي ‘‘ : هناك من يصطاد في المياه العكرة خدمة لحكام صنعاء القدامى والجدد

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 26 أكتوبر 2017 08:46 صباحاً

 

قال أكاديمي وسياسي جنوبي  مخاطبا بعض الجنوبيين : كفاية محاولة للاصطياد في المياه العكرة خدمة لحكام صنعاء الجدد والقدامى والنيل من المجلس الانتقالي لإرضاء مراكز قوى نفوذ صنعاء.

 

وقال السياسي "د حسين لقور بن عيدان" في تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" لا أحد له حسابات خاصة مع الرئيس هادي كي يصفيها ولا احد يتعامل مع اتباعه كتلة واحدة متجانسة نتعامل مع موقف سياسي لا نتفق مع هادي فيه فهل في ذلك مشكلة؟

من تآمروا عليه في صنعاء هم من أتوا به للرئاسة كي ينقلبوا عليه في صنعاء الحوثي والمخلوع و الإصلاحيون حلفاءه الذين ذهبوا لمبايعة عبدالملك وهادي محتجز في بيته وليس الحراك الجنوبي.

الجميع يعرف منهم اليوم الذين يحاولون الركوب على ظهر هادي ومن يسيئون له خدمة لعفاش او خدمة لحلفاء هادي و أعداؤه في الشرعية.

كفاية محاولة للاصطياد في المياه العكرة خدمة لحكام صنعاء الجدد والقدامى والنيل من المجلس الانتقالي لإرضاء مراكز قوى نفوذ صنعاء.

                                                                                                                      

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