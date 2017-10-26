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هكذا انتشت المكلا باستقبال الرئيس الزبيدي وقيادة الانتقالي الجنوبي!

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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 26 أكتوبر 2017 07:43 صباحاً

 

تزينت مدينة المكلا العاصمة الاقتصادية  والتجارية للجنوب بأبهى حللها وهي تستقبل اليوم قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد اللواء عيدروس الزبيدي واللواء  أحمد بن بريك رئيس فرع المجلس

بحضرموت عضو الهيئة العليا لرئاسة المجلس ومحافظ حضرموت السابق.

ونصبت القيادة الحضرمية صورا عديدة للرئيس الزبيدي ولافتات ترحيب في العديد من الشوارع استقبالا لسعادته وقيادة المجلس وتعبيرا عن الاحترام  والمكانة المرموقة التي يحتلها القائد الزبيدي وبقية قيادة  المجلس الانتقالي لدى عامة الشعب الحضرمي باعتباره الأمل الأكبر أمام الجنوبيون اليوم في انتزاع  حقهم  الوطني المشروع  في استعادة استقلال  دولتهم الجنوبية المغدورة منذ حرب الاجتياح البربري للجنوب في صيف عام 1994.

حضرت قيادات رفيعة وفي الصف الاول من حفل وقائع اللقاء الذي عقده الرئيس الزبيدي وقيادات  الانتقالي مع منظمات  المجتمع المدني  بحضرموت ولم تكد تتسع  له أكبر قاعات فندق رمادة بينما  تغيب القائد  المحافظ اللواء الركن فرج البحسني عن اللقاء لدواع عملية أخرى  تخص حضرموت ومبررات أخرى  يقدرها الجميع ورغم دفعه  بقيادات  عسكرية  ومحلية  حضرمية  من الصف  الأول  لتنوب عنه في ذلك اللقاء  على أن ينظم لقاء  آخر متوقع بحضوره مع قيادة المجلس الانتقالي بعيدا عن عدسات الكاميرات  والإعلام، وفي ظل الاستقبال المشرف للرئيس الزبيدي القائد اللواء احمد بن بريك وقيادة  الإنتقالي من قبل الشارع والقيادة الحضرمية معا،عشية وصولهم  إلى العاصمة الحضرمية في مستهل برنامج عملهم  الخاص بافتتاح المجلس الانتقالي الحضرمي والاعلان عن ممثلي الجمعية الوطنية فرع حضرموت والتي من المتوقع  أن تستمر عدة أيام لاستكمال المشاورات  والنقاشات اللازمة حول ذلك.

*- عماد الديني

* رئيس تحرير صحيفة  أخبار حضرموت

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